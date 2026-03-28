Kristaps Porzingis remercie Rick Celebrini, l’expert santé des Warriors

Face aux Wizards, Kristaps Porzingis a terminé avec 28 points en 32 minutes pour permettre aux Warriors de s’imposer sur le fil (131-126), et au-delà de son match réussi, le Letton a participé à huit des dix derniers matchs de Golden State. Une disponibilité rare pour l’ancien joueur des Hawks qui n’a joué que 26 matchs cette saison, mais qui tourne à 18.8 points de moyenne sur cette séquence de huit rencontres.

Gêné depuis plusieurs mois par une mystérieuse maladie, Kristaps Porzingis semble avoir trouvé une certaine stabilité, qu’il associe à Rick Celebrini, le responsable du secteur santé et de la performance des joueurs des Warriors, dont les qualités sont louées chaque année par Steve Kerr, Stephen Curry ou Draymond Green.

« Rick est incroyable, c’est le GOAT », saluait le Letton après la victoire face aux Nets. « Je suis vraiment heureux avec ces gars. Je suis sûr qu’ils m’aideront à continuer sur la même lancée. Je ne vais pas partager toutes les coulisses, mais c’est le meilleur. »

Un médecin qui comprend les joueurs

Aux Warriors, Kristaps Porzingis n’est pas le premier à saluer le travail de Rick Celebrini, et récemment, c’est Pat Spencer qui vantait ses mérites, rappelant que cet expert de la préparation physique avait plusieurs enfants, tous athlètes de haut niveau. Parmi eux, on retrouve Macklin Celebrini, le numéro 1 de la Draft 2024 en NHL.

« Il comprend parfaitement les envies d’un athlète qui souhaite préserver son corps », souligne Pat Spencer. « Il communique extrêmement bien avec les deux camps. Souvent, on voit des gars qui se retournent contre leur équipe parce qu’ils ont l’impression d’être pris pour cible et qu’on les force à jouer quoi qu’il arrive. Avec Rick, la communication est ouverte. Tout le monde a toutes les informations. Il sait exactement ce qu’il fait. »

Si Kristaps Porzingis arrive à tenir sur ses deux jambes et à garder son cardio jusqu’à la fin de la saison régulière, il lui reste tout de même un point à régler : son tir.

« Honnêtement, je n’ai pas de bonnes sensations », reconnaît Kristaps Porzingis malgré son 5/11 à 3-points face aux Wizards. « Une fois que j’ai rentré les deux ou trois premiers, j’ai simplement continué de tirer. Lorsque j’aurais retrouvé du rythme, vous allez voir une différence. Sans aucun doute. »

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1 2025-26 GS 9 22:00 41.9 27.9 82.7 1.1 3.2 4.3 2.6 2.2 0.8 1.9 1.6 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.