Face aux Wizards, les Warriors jouent encore avec le feu

Avec un Kristaps Porzingis (28 points, 8 rebonds), auteur des 11 premiers points de Golden State, les Warriors prennent un départ canon (15-4). Gui Santos (27 points) et Pat Spencer (13 points) poussent l’écart à +16, et il faut toute l’agressivité de Bub Carrington (16 points, 5 passes) pour stabiliser des Wizards en difficulté (38-25).

L’entrée de Will Riley (22 points, 5 rebonds, 5 passes) permet à Washington de réduire son retard de moitié (46-40), mais le sursaut est de courte durée.

Leur défense offre tir ouvert après tir ouvert aux Warriors, qui les font payer cash. LJ Cryer (12 points), Gui Santos et Brandin Podziemski font tous mouche de loin dans un Chase Center aux anges (67-52). Deux tirs primés de Bilal Coulibaly juste avant la mi-temps permettent toutefois aux Wizards de rester à distance respectable (72-60).

Le festival du Français continue après la pause. Il inscrit dix points lors des trois premières minutes du troisième quart-temps pour mener un 16-4 qui relance complètement la rencontre (76-76). Draymond Green stoppe l’hémorragie, mais un bon passage de Tre Johnson (11 points) et Will Riley permet à Washington de virer en tête (94-92).

Will Riley et Anthony Gill (14 points) continuent de pousser, et les Wizards prennent cinq points d’avance (109-104). La défense des Warriors hausse alors le ton.

L’intensité monte et, dans le sillage du trio Santos–Podziemski–Porzingis, Golden State inflige un 18-4 à son adversaire pour inverser la tendance et filer vers une troisième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kristaps Porzingis, Gui Santos, et Brandin Podziemski déterminants. Les Warriors ont eu besoin de leur trio international pour venir à bout des Wizards. Kristaps Porzingis a marqué 21 de ses 28 points en premier et dernier quart-temps, Gui Santos y a marqué 20 de ses 27 points, et Brandin Podziesmki est lui monté en pression au fur et à mesure de la rencontre pour terminer aux portes d’un triple-double.

– Bilal Coulibaly, le détonateur. Après avoir débuté le match à 2/7 aux tirs, l’ailier de l’équipe de France a ramené son équipe dans le match à cheval sur les deux mi-temps. Avec des Wizards à -15, Bilal Coulibaly a marqué 16 des 19 prochains points de son équipe, dont un 4/6 à 3-points pour ramener Washington à égalité ! Le Français a terminé la rencontre avec 21 points et 6 rebonds mais il n’est pas entré en jeu en dernier quart-temps pour rester sous la barre des 20 minutes de jeu…

– Match compliqué pour Alex Sarr. De retour après avoir raté les deux derniers matchs, Alex Sarr a été dans le dur. Il a pris 10 rebonds mais il a été maladroit (3/10 aux tirs). Son match a pris une mauvaise tournure en troisième quart-temps. Avec déjà deux fautes à la pause, il en a fait quatre autres lors des six premières minutes de la deuxième mi-temps et a assisté au reste du match depuis le banc de touche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.