Les Warriors s’en sortent in extremis face aux Nets

Les Warriors donnent le ton dès l’entame du match… en perdant dix ballons en premier quart-temps ! Les Nets font donc la course en tête grâce à l’agressivité de Ziaire Williams (19 points) et aux 17 points de leur banc à 100% de réussite aux tirs (30-25). Nic Claxton et Ben Saraf (14 points, 7 passes) font passer l’écart à +13, mais 15 points du duo Kristaps Porzingis (17 points) – Brandin Podziemski en deuxième permettent aux Warriors de stopper l’hémorragie (58-50).

Un Gui Santos (31 points) bouillant réveille Golden State en troisième quart-temps. Brandin Podziemski (22 points, 6 rebonds, 4 passes) ramène même les Warriors à -1 (63-62), mais neuf nouvelles pertes de balle cassent leur rythme. Ziaire Williams, Drake Powell (10 points) et Chaney Johnson (11 points) en profitent alors pour remettre leurs adversaires dos au mur (86-77).

Comme souvent lors des dernières semaines, c’est l’énergie de Gary Payton II (10 points, 6 rebonds) qui change la donne. Dans son sillage, Golden State entame le dernier quart temps sur un 16-4 et un 3-points de Will Richard, le premier du banc des Warriors, leur donne l’avantage (93-90) !

Ce sont Jalen Wilson (15 points) et Malachi Smith (12 points) qui prennent les choses en main pour relancer les Nets. Ils marquent dix points de suite mais les deux équipes restent dos à dos avec deux minutes à jouer (102-102).

Le chassé-croisé continue. Un dunk de Ben Saraf sur la truffe de Draymond Green répond à deux lancers francs de Draymond Green (106-106). Il faut finalement un stop défensif de De’Anthony Melton (14 points, 9 rebonds) sur Ben Saraf et deux lancers francs de Draymond Green pour permettre aux Warriors de gagner sur le fil.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Neuvième défaite de suite pour Brooklyn. Les Nets ont contrôlé les trois quarts de la rencontre avant de s’effondrer dans les douze dernières minutes. Malgré les 26 ballons perdus de Golden State, Brooklyn n’a jamais pu prendre plus de 13 points d’avance. Il a toutefois fallu le record en carrière de Gui Santos (31 points) et une défense soudainement retrouvée pour permettre aux Warriors de l’emporter.

– Un 600e match de suite à guichets fermés pour les Warriors. Lors de la rencontre de cette nuit, Golden State a enchainé un 600e à guichets fermés. Cette série a commencé en 2012 à l’Oracle Arena. C’est la deuxième plus longue série en NBA derrière celle de Miami et la sixième plus longue de l’histoire. L’ironie du sort a voulu que cette marque symbolique survienne dans un match où de nombreux sièges étaient… vides.

– Nolan Traoré ménagé. En difficulté à Portland (0 points, 0/9 aux tirs, 5 passes, 2 ballons perdus en 16 minutes de jeu) après une bonne performance contre Sacramento (17 points, 4 passes), le meneur français a été mis au repos par le staff de Brooklyn. Une occasion de faire souffler le jeune de 19 ans, mais également de donner plus de temps de jeu à Ben Saraf, avec qui le Français est en concurrence directe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.