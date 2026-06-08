Vers une prolongation à bas coût pour Kristaps Porzingis ?

Où jouera Kristaps Porzingis la saison prochaine ? « Difficile à dire » et c’est l’intéressé lui-même qui l’admettait courant avril, laissant planer le doute par rapport à son avenir à Golden State.

En l’état, le Letton sera donc libre de tout contrat d’ici quelques semaines et, début juillet, il souhaitera déjà « voir ce qu’il y aura [sur le marché] ». Logiquement, il ne recevra pas autant que les 30 millions de dollars annuels qu’il percevait en 2025/26 car, comme il le dit si bien, il n’a « pas du tout fait une bonne saison » avec les Warriors. Où il était arrivé en février en provenance d’Atlanta.

Même s’il n’a pas été aussi peu productif (16.7 points, 5.2 rebonds, 2.5 passes, 1.2 contre) depuis 2016/17, pour ce qui constituait sa deuxième année en NBA, Kristaps Porzingis reste toutefois dans les petits papiers de Golden State. Ainsi, selon Jake Fischer de The Stein Line, les dirigeants californiens aimeraient le re-signer avec un nouveau contrat « à prix d’ami ».

La preuve que, si l’on met de côté ses problèmes de santé (65, 57, 42 et 32 matchs depuis quatre ans), les Warriors souhaitent bel et bien garder l’intérieur de bientôt 31 ans, plutôt adapté à leur système de jeu. Chouchouté par Rick Celebrini, l’expert santé de la franchise, « KP » disait d’abord vouloir « retrouver une forme décente » avant de « regarder la situation dans son ensemble » et donc trancher sur son avenir.

À moins d’un mois de l’ouverture de la « free agency », le flou demeure ainsi pas mal autour de Kristaps Porzingis, aussi fragile que talentueux. Avec Mitchell Robinson, il fera en tout cas partie des meilleurs pivots disponibles sur le marché.

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1 2025-26 GS 15 23:44 43.3 31.1 84.4 1.3 4.1 5.3 2.3 2.5 0.6 1.7 1.1 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.