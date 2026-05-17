Les Warriors veulent garder le duo Porzingis-Horford

Maintenant que Steve Kerr a prolongé pour deux ans supplémentaires, les Warriors vont pouvoir se concentrer sur leur effectif, et la volonté du GM, Mike Dunleavy Jr, serait plutôt à miser sur la stabilité. Même sentiment chez Steve Kerr qui, outre Draymond Green et Stephen Curry qu’il a qualifiés de « collaborateurs », aimerait compter sur Kristaps Porzingis et Al Horford la saison prochaine.

« Ce sont des joueurs que nous aimerions clairement conserver », a confirmé Mike Dunleavy Jr. « Ils ont signé de très bonnes performances cette année. Ils apportent une dimension que nous n’avions pas auparavant. »

Kristaps Porziņgis sera free agent non protégé, et le GM a précisé que les discussions avec lui et ses représentants commenceront bientôt. Agé de 39 ans, Al Horford doit lui décider s’il continue sa carrière. Il possède une « player option » à 6 millions de dollars mais, à la fin de la saison, il semblait prêt à mettre un terme à sa carrière.

À propos de la Draft et de leur 11e choix, rien n’est tranché. Les Warriors n’excluent pas de se servir de leur choix pour effectuer un échange. « En ce qui concerne les échanges, nous serons probablement toujours dans les discussions », a ainsi reconnu Mike Dunleavy Jr. « Franchement, parce que nous avons les ressources de draft nécessaires, nous étudierons tout ce qui peut améliorer l’équipe, maintenant comme dans le futur. »

Une chose est sûre, pas question de vivre une saison de transition ou d’offrir une fin de carrière en roue libre au trio Kerr-Curry-Green. Mike Dunleavy Jr. est très ferme sur le sujet : « Ce n’est pas une tournée d’adieu d’un an, une sorte de Last Dance pour finir en douceur. Ce n’est absolument pas l’objectif. Steve vous le dira lui-même. Je peux le dire aussi. Joe (Lacob) n’aurait jamais accepté cela. Personne ne veut de ça. Nous devons remettre cette équipe au sommet, et cela nécessite un engagement sur plusieurs années. Steve nous l’a clairement donné. »