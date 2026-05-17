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Les Warriors veulent garder le duo Porzingis-Horford

Publié le 17/05/2026 à 11:33 Twitter Facebook

NBA – Malgré une saison sans playoffs, les dirigeants des Warriors misent sur la continuité.

Kristaps PorzingisMaintenant que Steve Kerr a prolongé pour deux ans supplémentaires, les Warriors vont pouvoir se concentrer sur leur effectif, et la volonté du GM, Mike Dunleavy Jr, serait plutôt à miser sur la stabilité. Même sentiment chez Steve Kerr qui, outre Draymond Green et Stephen Curry qu’il a qualifiés de « collaborateurs », aimerait compter sur Kristaps Porzingis et Al Horford la saison prochaine.

« Ce sont des joueurs que nous aimerions clairement conserver », a confirmé Mike Dunleavy Jr. « Ils ont signé de très bonnes performances cette année. Ils apportent une dimension que nous n’avions pas auparavant. »

Kristaps Porziņgis sera free agent non protégé, et le GM a précisé que les discussions avec lui et ses représentants commenceront bientôt. Agé de 39 ans, Al Horford doit lui décider s’il continue sa carrière. Il possède une « player option » à 6 millions de dollars mais, à la fin de la saison, il semblait prêt à mettre un terme à sa carrière.

À propos de la Draft et de leur 11e choix, rien n’est tranché. Les Warriors n’excluent pas de se servir de leur choix pour effectuer un échange. « En ce qui concerne les échanges, nous serons probablement toujours dans les discussions », a ainsi reconnu Mike Dunleavy Jr. « Franchement, parce que nous avons les ressources de draft nécessaires, nous étudierons tout ce qui peut améliorer l’équipe, maintenant comme dans le futur. »

Une chose est sûre, pas question de vivre une saison de transition ou d’offrir une fin de carrière en roue libre au trio Kerr-Curry-Green. Mike Dunleavy Jr. est très ferme sur le sujet : « Ce n’est pas une tournée d’adieu d’un an, une sorte de Last Dance pour finir en douceur. Ce n’est absolument pas l’objectif. Steve vous le dira lui-même. Je peux le dire aussi. Joe (Lacob) n’aurait jamais accepté cela. Personne ne veut de ça. Nous devons remettre cette équipe au sommet, et cela nécessite un engagement sur plusieurs années. Steve nous l’a clairement donné. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 2.8 1.1 0.4 1.7 26.6
Jimmy Butler Iii 38 31:06 51.9 37.6 86.4 2.3 3.2 5.6 4.9 1.6 1.4 0.2 1.2 20.0
Kristaps Porziņģis 15 23:44 43.3 31.1 84.4 1.3 4.1 5.3 2.3 1.7 0.6 1.1 2.5 16.1
Brandin Podziemski 82 28:27 45.5 37.1 79.7 0.9 4.2 5.1 3.7 1.6 1.1 0.2 1.7 13.8
De'anthony Melton 49 22:58 40.7 29.4 82.6 0.8 2.4 3.2 2.6 1.9 1.6 0.4 1.9 12.3
Moses Moody 60 25:40 44.0 40.1 77.0 0.9 2.5 3.3 1.6 1.0 1.0 0.6 2.0 12.1
Jonathan Kuminga 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 2.3 0.4 0.3 1.7 12.1
Charles Bassey 5 20:00 67.7 0 84.6 2.4 4.8 7.2 1.0 0.8 0.4 1.4 2.2 10.6
Gui Santos 68 20:31 50.0 35.1 72.5 1.1 2.8 3.9 2.3 1.5 0.9 0.3 2.1 9.2
Draymond Green 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.7 0.9 0.6 2.9 8.4
Al Horford 45 21:32 42.6 36.1 84.6 1.0 3.9 4.9 2.6 0.9 0.7 1.1 1.1 8.3
Lj Cryer 18 16:13 40.2 39.4 89.5 0.2 1.3 1.6 1.0 0.8 0.2 0.0 1.6 8.2
Buddy Hield 44 17:27 43.3 34.4 79.4 0.6 1.9 2.5 1.5 1.0 0.8 0.2 1.3 8.0
Nate Williams 14 17:04 48.9 43.3 86.7 1.4 0.7 2.1 1.0 1.1 0.4 0.0 1.9 8.0
Quinten Post 67 17:18 44.0 33.6 79.1 1.0 3.0 4.0 1.4 0.8 0.4 0.5 1.9 7.7
Gary Payton Ii 73 15:39 58.3 29.1 65.0 1.4 2.2 3.6 1.7 0.8 0.9 0.3 1.8 7.5
Pat Spencer 66 18:37 42.7 35.7 77.2 0.8 1.6 2.4 3.5 1.3 0.7 0.1 1.1 7.2
Seth Curry 10 13:18 49.0 48.0 91.7 0.4 0.8 1.2 1.0 0.2 0.3 0.0 0.7 7.1
Will Richard 69 19:57 46.8 33.5 85.2 1.0 1.5 2.5 1.3 0.8 1.2 0.1 1.9 6.4
Trayce Jackson-davis 36 11:25 58.8 100.0 55.8 1.3 1.8 3.1 0.9 0.5 0.4 0.5 1.1 4.2
ömer Yurtseven 9 11:33 42.3 0.0 66.7 1.4 1.9 3.3 0.9 1.0 0.2 0.1 1.7 3.8
Malevy Leons 25 11:02 44.4 25.0 78.9 1.2 0.9 2.1 0.9 0.5 0.6 0.4 1.2 3.3

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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