Steve Kerr reste… mais perd ses deux principaux assistants

Steve Kerr a finalement choisi de poursuivre l’aventure à Golden State, mais son staff va, lui, changer de visage. Selon ESPN, Terry Stotts et Jerry Stackhouse, les deux principaux assistants des Warriors, ne seront pas de retour la saison prochaine, leurs contrats étant arrivés à expiration.

Arrivé il y a deux ans comme premier assistant et coordinateur offensif, Terry Stotts avait prévenu Steve Kerr dès la fin de saison régulière qu’il ne comptait pas poursuivre l’aventure. L’ancien coach des Blazers, qui a notamment dirigé Portland pendant neuf saisons, assure pourtant partir en bons termes.

« J’ai apprécié mon temps avec Steve, le staff et les joueurs », a-t-il confié. « Ces deux années ont été enrichissantes. Je ne leur souhaite que le meilleur. »

Jerry Stackhouse quitte également la Baie après deux saisons dans le staff de Steve Kerr. Recruté en 2024 pour combler le départ de Kenny Atkinson vers Cleveland, l’ancien entraîneur de Vanderbilt occupait le rôle de coordinateur défensif. Toujours d’après ESPN, il souhaite explorer d’autres opportunités comme « head coach ».

Willie Green en renfort ?

Ces départs s’ajoutent à celui de Chris DeMarco, parti en janvier dernier prendre les commandes du New York Liberty en WNBA. Sa promotion avait fait monter Kris Weems d’un cran dans la hiérarchie, et ce dernier devrait rester dans un staff désormais à reconstruire autour de Steve Kerr.

Golden State a déjà commencé à sonder le marché pour remplacer Terry Stotts et Jerry Stackhouse. Parmi les noms évoqués : Willie Green, ancien entraîneur des Pelicans, qui connaît bien la maison puisqu’il avait débuté sa carrière d’assistant NBA auprès des Warriors en 2016, avant d’y passer trois saisons.

Après une saison conclue sans playoffs, la direction avait fait savoir à Steve Kerr que des changements étaient nécessaires. Le technicien a finalement accepté de repartir pour deux ans, afin d’accompagner Stephen Curry jusqu’au bout. Mais entre un effectif à rafraîchir et un banc à remodeler, l’été s’annonce déjà agité à Golden State.