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Steve Kerr reste… mais perd ses deux principaux assistants

Publié le 15/05/2026 à 7:56 Twitter Facebook

NBA – Alors que Steve Kerr vient de prolonger pour deux saisons avec Golden State, ses deux principaux assistants, Terry Stotts et Jerry Stackhouse, quittent les Warriors.

Steve KerrSteve Kerr a finalement choisi de poursuivre l’aventure à Golden State, mais son staff va, lui, changer de visage. Selon ESPN, Terry Stotts et Jerry Stackhouse, les deux principaux assistants des Warriors, ne seront pas de retour la saison prochaine, leurs contrats étant arrivés à expiration.

Arrivé il y a deux ans comme premier assistant et coordinateur offensif, Terry Stotts avait prévenu Steve Kerr dès la fin de saison régulière qu’il ne comptait pas poursuivre l’aventure. L’ancien coach des Blazers, qui a notamment dirigé Portland pendant neuf saisons, assure pourtant partir en bons termes.

« J’ai apprécié mon temps avec Steve, le staff et les joueurs », a-t-il confié. « Ces deux années ont été enrichissantes. Je ne leur souhaite que le meilleur. »

Jerry Stackhouse quitte également la Baie après deux saisons dans le staff de Steve Kerr. Recruté en 2024 pour combler le départ de Kenny Atkinson vers Cleveland, l’ancien entraîneur de Vanderbilt occupait le rôle de coordinateur défensif. Toujours d’après ESPN, il souhaite explorer d’autres opportunités comme « head coach ».

Willie Green en renfort ?

Ces départs s’ajoutent à celui de Chris DeMarco, parti en janvier dernier prendre les commandes du New York Liberty en WNBA. Sa promotion avait fait monter Kris Weems d’un cran dans la hiérarchie, et ce dernier devrait rester dans un staff désormais à reconstruire autour de Steve Kerr.

Golden State a déjà commencé à sonder le marché pour remplacer Terry Stotts et Jerry Stackhouse. Parmi les noms évoqués : Willie Green, ancien entraîneur des Pelicans, qui connaît bien la maison puisqu’il avait débuté sa carrière d’assistant NBA auprès des Warriors en 2016, avant d’y passer trois saisons.

Après une saison conclue sans playoffs, la direction avait fait savoir à Steve Kerr que des changements étaient nécessaires. Le technicien a finalement accepté de repartir pour deux ans, afin d’accompagner Stephen Curry jusqu’au bout. Mais entre un effectif à rafraîchir et un banc à remodeler, l’été s’annonce déjà agité à Golden State.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 2.8 1.1 0.4 1.7 26.6
Jimmy Butler Iii 38 31:06 51.9 37.6 86.4 2.3 3.2 5.6 4.9 1.6 1.4 0.2 1.2 20.0
Kristaps Porziņģis 15 23:44 43.3 31.1 84.4 1.3 4.1 5.3 2.3 1.7 0.6 1.1 2.5 16.1
Brandin Podziemski 82 28:27 45.5 37.1 79.7 0.9 4.2 5.1 3.7 1.6 1.1 0.2 1.7 13.8
De'anthony Melton 49 22:58 40.7 29.4 82.6 0.8 2.4 3.2 2.6 1.9 1.6 0.4 1.9 12.3
Moses Moody 60 25:40 44.0 40.1 77.0 0.9 2.5 3.3 1.6 1.0 1.0 0.6 2.0 12.1
Jonathan Kuminga 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 2.3 0.4 0.3 1.7 12.1
Charles Bassey 5 20:00 67.7 0 84.6 2.4 4.8 7.2 1.0 0.8 0.4 1.4 2.2 10.6
Gui Santos 68 20:31 50.0 35.1 72.5 1.1 2.8 3.9 2.3 1.5 0.9 0.3 2.1 9.2
Draymond Green 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.7 0.9 0.6 2.9 8.4
Al Horford 45 21:32 42.6 36.1 84.6 1.0 3.9 4.9 2.6 0.9 0.7 1.1 1.1 8.3
Lj Cryer 18 16:13 40.2 39.4 89.5 0.2 1.3 1.6 1.0 0.8 0.2 0.0 1.6 8.2
Buddy Hield 44 17:27 43.3 34.4 79.4 0.6 1.9 2.5 1.5 1.0 0.8 0.2 1.3 8.0
Nate Williams 14 17:04 48.9 43.3 86.7 1.4 0.7 2.1 1.0 1.1 0.4 0.0 1.9 8.0
Quinten Post 67 17:18 44.0 33.6 79.1 1.0 3.0 4.0 1.4 0.8 0.4 0.5 1.9 7.7
Gary Payton Ii 73 15:39 58.3 29.1 65.0 1.4 2.2 3.6 1.7 0.8 0.9 0.3 1.8 7.5
Pat Spencer 66 18:37 42.7 35.7 77.2 0.8 1.6 2.4 3.5 1.3 0.7 0.1 1.1 7.2
Seth Curry 10 13:18 49.0 48.0 91.7 0.4 0.8 1.2 1.0 0.2 0.3 0.0 0.7 7.1
Will Richard 69 19:57 46.8 33.5 85.2 1.0 1.5 2.5 1.3 0.8 1.2 0.1 1.9 6.4
Trayce Jackson-davis 36 11:25 58.8 100.0 55.8 1.3 1.8 3.1 0.9 0.5 0.4 0.5 1.1 4.2
ömer Yurtseven 9 11:33 42.3 0.0 66.7 1.4 1.9 3.3 0.9 1.0 0.2 0.1 1.7 3.8
Malevy Leons 25 11:02 44.4 25.0 78.9 1.2 0.9 2.1 0.9 0.5 0.6 0.4 1.2 3.3

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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