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Steve Kerr n’était pas prêt à quitter Stephen Curry

Publié le 14/05/2026 à 19:49 Twitter Facebook

NBA – Tout proche de quitter Golden State après douze ans sur le banc, Steve Kerr a finalement accepté de prolonger l’aventure avec les Warriors, pour accompagner Stephen Curry jusqu’au bout.

Steve KerrÀ la veille du « play-in », Steve Kerr pensait être arrivé au bout. Dans un très long portrait signé ESPN, l’entraîneur des Warriors explique qu’il se voyait alors à « 95% » sur le départ, convaincu que ses douze années à Golden State avaient peut-être assez duré. Fatigué par une saison usante, par les blessures, par l’érosion naturelle d’une dynastie, il avait même confié : « Je pense que c’est fini. »

Quelques semaines plus tard, le technicien a pourtant signé un nouveau contrat de deux ans. Pas seulement par nostalgie, ni pour empiler les saisons, mais parce que l’idée de quitter Stephen Curry, Draymond Green et cette « famille » construite dans la Baie lui pesait plus que celle de continuer.

Dans ses échanges avec Joe Lacob et Mike Dunleavy Jr, Steve Kerr a ainsi fini par comprendre que la question n’était plus de retrouver les Warriors de 2015, 2017 ou 2022. Il s’agissait plutôt de savoir comment cette version vieillissante pouvait encore se battre « jusqu’au dernier souffle ». Même sans garantie de titre.

« Comment on coache cette équipe ? Comment on retrouve notre mojo ? » a-t-il lancé à son GM, une fois sa décision prise. Puis il a appelé Stephen Curry. Il faut dire que les postes de dirigeant ne l’intéressaient pas. « Je ne suis pas un costume », a-t-il résumé, avant de confier : « Je veux un sifflet. »

Golden State s’est ainsi offert une dernière danse assumée avec Stephen Curry, Steve Kerr et Draymond Green, autour d’une idée assez simple : cette dynastie veut encore choisir la manière dont elle sortira de scène.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 2.8 1.1 0.4 1.7 26.6
Jimmy Butler Iii 38 31:06 51.9 37.6 86.4 2.3 3.2 5.6 4.9 1.6 1.4 0.2 1.2 20.0
Kristaps Porziņģis 15 23:44 43.3 31.1 84.4 1.3 4.1 5.3 2.3 1.7 0.6 1.1 2.5 16.1
Brandin Podziemski 82 28:27 45.5 37.1 79.7 0.9 4.2 5.1 3.7 1.6 1.1 0.2 1.7 13.8
De'anthony Melton 49 22:58 40.7 29.4 82.6 0.8 2.4 3.2 2.6 1.9 1.6 0.4 1.9 12.3
Moses Moody 60 25:40 44.0 40.1 77.0 0.9 2.5 3.3 1.6 1.0 1.0 0.6 2.0 12.1
Jonathan Kuminga 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 2.3 0.4 0.3 1.7 12.1
Charles Bassey 5 20:00 67.7 0 84.6 2.4 4.8 7.2 1.0 0.8 0.4 1.4 2.2 10.6
Gui Santos 68 20:31 50.0 35.1 72.5 1.1 2.8 3.9 2.3 1.5 0.9 0.3 2.1 9.2
Draymond Green 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.7 0.9 0.6 2.9 8.4
Al Horford 45 21:32 42.6 36.1 84.6 1.0 3.9 4.9 2.6 0.9 0.7 1.1 1.1 8.3
Lj Cryer 18 16:13 40.2 39.4 89.5 0.2 1.3 1.6 1.0 0.8 0.2 0.0 1.6 8.2
Buddy Hield 44 17:27 43.3 34.4 79.4 0.6 1.9 2.5 1.5 1.0 0.8 0.2 1.3 8.0
Nate Williams 14 17:04 48.9 43.3 86.7 1.4 0.7 2.1 1.0 1.1 0.4 0.0 1.9 8.0
Quinten Post 67 17:18 44.0 33.6 79.1 1.0 3.0 4.0 1.4 0.8 0.4 0.5 1.9 7.7
Gary Payton Ii 73 15:39 58.3 29.1 65.0 1.4 2.2 3.6 1.7 0.8 0.9 0.3 1.8 7.5
Pat Spencer 66 18:37 42.7 35.7 77.2 0.8 1.6 2.4 3.5 1.3 0.7 0.1 1.1 7.2
Seth Curry 10 13:18 49.0 48.0 91.7 0.4 0.8 1.2 1.0 0.2 0.3 0.0 0.7 7.1
Will Richard 69 19:57 46.8 33.5 85.2 1.0 1.5 2.5 1.3 0.8 1.2 0.1 1.9 6.4
Trayce Jackson-davis 36 11:25 58.8 100.0 55.8 1.3 1.8 3.1 0.9 0.5 0.4 0.5 1.1 4.2
ömer Yurtseven 9 11:33 42.3 0.0 66.7 1.4 1.9 3.3 0.9 1.0 0.2 0.1 1.7 3.8
Malevy Leons 25 11:02 44.4 25.0 78.9 1.2 0.9 2.1 0.9 0.5 0.6 0.4 1.2 3.3

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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