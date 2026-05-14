Steve Kerr n’était pas prêt à quitter Stephen Curry

À la veille du « play-in », Steve Kerr pensait être arrivé au bout. Dans un très long portrait signé ESPN, l’entraîneur des Warriors explique qu’il se voyait alors à « 95% » sur le départ, convaincu que ses douze années à Golden State avaient peut-être assez duré. Fatigué par une saison usante, par les blessures, par l’érosion naturelle d’une dynastie, il avait même confié : « Je pense que c’est fini. »

Quelques semaines plus tard, le technicien a pourtant signé un nouveau contrat de deux ans. Pas seulement par nostalgie, ni pour empiler les saisons, mais parce que l’idée de quitter Stephen Curry, Draymond Green et cette « famille » construite dans la Baie lui pesait plus que celle de continuer.

Dans ses échanges avec Joe Lacob et Mike Dunleavy Jr, Steve Kerr a ainsi fini par comprendre que la question n’était plus de retrouver les Warriors de 2015, 2017 ou 2022. Il s’agissait plutôt de savoir comment cette version vieillissante pouvait encore se battre « jusqu’au dernier souffle ». Même sans garantie de titre.

« Comment on coache cette équipe ? Comment on retrouve notre mojo ? » a-t-il lancé à son GM, une fois sa décision prise. Puis il a appelé Stephen Curry. Il faut dire que les postes de dirigeant ne l’intéressaient pas. « Je ne suis pas un costume », a-t-il résumé, avant de confier : « Je veux un sifflet. »

Golden State s’est ainsi offert une dernière danse assumée avec Stephen Curry, Steve Kerr et Draymond Green, autour d’une idée assez simple : cette dynastie veut encore choisir la manière dont elle sortira de scène.