À la tête du Liberty, Chris DeMarco veut donner la parole aux joueuses

Chris DeMarco a tenu sa première conférence de presse comme entraîneur du Liberty, en WNBA, un rendez-vous auquel de nombreuses joueuses de la franchise new-yorkaise avaient tenu à assister, à commencer par Sabrina Ionescu. La meneuse a d’ailleurs été l’une des premières personnes contactées par le nouveau coach pour discuter de la direction à donner à la franchise, alors que son contrat a pourtant pris fin au terme de la saison 2025.

« Nous avons discuté de la manière dont nous voulons travailler ensemble, et j’ai toujours pensé que les équipes dirigées par leurs joueuses avaient plus de succès », assure ainsi Chris DeMarco. « Je ne peux pas être le seul à dire : ‘Hé, nous ne jouons pas assez dur.’ Les joueuses doivent aussi se sentir responsables. C’est un point sur lequel nous nous sommes immédiatement retrouvés. »

Si Chris DeMarco va vivre sa première expérience comme entraîneur principal en WNBA, il a de l’expérience. Depuis 2012, il est assistant aux Warriors. Il a donc assisté à l’émergence de la dynastie portée par Stephen Curry, et il souhaite aujourd’hui reproduire ce modèle au Liberty, avec un groupe où les joueuses auront leur mot à dire.

À la recherche des bonnes personnes

« Ça ne peut pas être uniquement ma voix », insiste-t-il. « Nous devons tous être sur la même longueur d’onde, et chaque personne présente dans mon staff aura son mot à dire. Je suis intense, mais ce que nous essayons de construire, c’est une équipe dirigée par les joueuses. »

Pour l’instant, Chris DeMarco n’a pas encore constitué son staff technique. Il a toutefois déjà quelques noms en tête, croisés aux Warriors ou au sein de la sélection nationale des Bahamas, qu’il a entraînée entre 2019 et 2025.

Et le successeur de Sandy Brondello ne s’interdit rien : « Nous cherchons les bonnes personnes, celles qui vont s’inscrire dans notre culture et dans ce que nous voulons construire. C’est un processus qui va prendre du temps. »

Une dernière danse avec les Warriors à Brooklyn

Chris DeMarco ne prendra toutefois pleinement ses fonctions qu’à partir de janvier prochain. D’ici là, il continue d’assumer son rôle au sein du staff de Steve Kerr, tout en profitant de son temps libre pour en apprendre davantage sur le Liberty et plus globalement sur l’histoire de la WNBA.

« Durant mon temps libre, j’ai pris le temps de me plonger dans cette aventure et j’ai probablement commandé tous les livres qui parlent du Liberty », raconte d’ailleurs le nouvel entraîneur new-yorkais. « J’ai toujours été fan. Maintenant, je dois changer de perspective et les regarder en tant qu’entraîneur. Il y a donc beaucoup de choses à revoir et j’ai encore beaucoup à apprendre sur l’histoire de la WNBA. »

Hasard du calendrier, le dernier match de Chris DeMarco sur le banc des Warriors aura lieu le 29 décembre prochain, au Barclays Center de Brooklyn, sa future salle, qui accueille également les rencontres du Liberty.

« Il est évident que c’est la meilleure opportunité en WNBA », affirme Chris DeMarco. « C’est une franchise championne, et c’est exactement ce que je recherchais. C’est pour cela que je suis ici. »