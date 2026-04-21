Al Horford n’exclut pas de prendre sa retraite

« C’était… une bonne saison pour moi, une expérience formatrice… » Al Horford semble prendre le temps de peser chaque mot au moment de faire le bilan de sa saison avec les Warriors.

Le vétéran dominicain avait tourné la page des Celtics pour rejoindre les Warriors en raison de « la capacité à se battre pour le titre » des Californiens. Un mauvais calcul après coup car tandis que les Celtics ont récupéré Jayson Tatum et semblent prêts à jouer les premiers rôles à l’Est, les Warriors sont eux déjà en vacances.

Quelques jours après leur victoire face aux Clippers, dont Al Horford a été le facteur X, les hommes de Steve Kerr ont pris la porte face aux Suns. Maintenant se pose la question de l’avenir de l’intérieur, qui peut activer cet été, ou non, son option à près de 6 millions de dollars.

La suite ? « Cela a à voir avec le fait de ne rien précipiter ou de ne pas laisser les émotions ou l’émotion du moment décider de quoi que ce soit. J’ai fait cela ces dernières années, et il s’agit simplement de prendre le temps, de prendre du recul et d’avoir une vision claire, de regarder les perspectives de l’équipe, comment les choses se présentent, et aussi de voir un peu où j’en suis et comment je me sens », dit-il.

Beaucoup de paramètres à prendre en compte, alors que le flou règne sur l’intersaison à venir des Warriors, chez qui les états de santé de Jimmy Butler, Kristaps Porzingis ou encore Stephen Curry conditionnent beaucoup de choses.

Seul LeBron James a joué plus en playoffs

Al Horford, qui a lui-même manqué 37 matchs, pourra décider d’une autre option : se retirer de la ligue. « Oui, c’est tout à fait quelque chose qui me trotte dans la tête. J’aime jouer et être dans cette position. Je vais certainement prendre tous ces éléments en considération », avoue-t-il.

En lui faisant signer ce contrat de deux ans, les Warriors espéraient qu’il tiendrait le coup durant la saison régulière et s’épanouirait en playoffs, et pourrait y faire la différence comme il a pu le faire avec les Celtics par le passé. Al Horford compte 197 matchs en phases finales à son actif. Parmi les joueurs en activité, seul LeBron James (293) en a joués davantage.

« J’ai eu le sentiment que c’était une belle opportunité et un défi d’être ici, de jouer avec certains de ces grands joueurs et cette superbe franchise. C’est la réalité de ma présence ici. La semaine prochaine, je parlerai avec (son épouse) Amelia et je réfléchirai simplement à tout cela pour voir ce que nous allons faire de notre avenir. Voilà où nous en sommes », poursuit-il.

Si sa carrière devait s’arrêter demain, le quasi-quarantenaire pourra au moins se féliciter de s’être offert un beau dernier tour d’honneur face aux Clippers.

« C’était gratifiant. Cela m’a prouvé que je pouvais le faire. À ce moment-là, c’était comme si je travaillais si dur pour me mettre dans ces positions et être capable de vivre ces moments, de sorte que quand ils arrivent, je me sente capable de le faire. Je fournis beaucoup de travail, j’y consacre beaucoup de temps, mais je suis confiant dans le fait que je pourrais continuer à réaliser ce genre de performances », termine-t-il.

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31:21 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 33:28 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35:07 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35:07 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 31:38 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37:15 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33:02 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 30:30 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32:05 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32:15 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 31:38 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29:01 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHI 67 30:13 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 27:56 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29:03 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 30:30 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 26:46 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 27:38 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.9 9.0 2025-26 GS 45 21:32 42.6 36.1 84.6 1.0 3.9 4.9 2.6 1.1 0.7 0.9 1.1 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.