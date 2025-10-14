Al Horford détaille pourquoi il a tourné la page des Celtics

Après sept saisons passées à Boston (sur deux passages), Al Horford a tourné une page importante de sa carrière cet été. À 39 ans, l’intérieur dominicain a ainsi choisi de rejoindre Golden State.

« En tant qu'équipe, Boston, même si c'était ma maison et que tout y était réuni pour moi, n'était tout simplement pas en mesure de m'offrir l'opportunité que je souhaitais », confie-t-il dans les colonnes de The Athletic.

Le vétéran ne nie pas que l’aspect financier a joué un rôle, mais il insiste surtout sur la dimension sportive. Après la blessure de Jayson Tatum, les Celtics ont dégraissé, lançant une année de transition.

« Il y avait deux choses. L'aspect financier était un élément, mais plus que cela, c'était l'aspect victoire, la capacité à se battre pour le titre. Il y avait beaucoup d'incertitudes et j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas la même vision que moi, évidemment, parce que la blessure de JT a eu un impact énorme. »

Al Horford a ainsi vite compris que les priorités de Boston avaient changé. L’organisation devait faire des économies, et plusieurs cadres étaient dans la balance.

La blessure de Jayson Tatum et l'effet domino

« Une fois que l'intersaison a commencé et que les choses ont évolué, j'ai compris que l'équipe avait d'autres priorités. Il était évident qu'ils voulaient se débarrasser de Jrue (Holiday) et de Kristaps (Porzingis). Je sais que c'est une question de salaire, mais cela a eu un effet domino et cela a été difficile pour moi. »

« C'était une décision difficile à prendre. Je savais que si cela devait se produire, ma famille devait être d'accord avec moi pour que nous puissions aller de l'avant dans une telle situation. Et voilà. »

Libre, Al Horford n’a pas tardé à recevoir un appel des Warriors, séduits par son profil d'intérieur polyvalent et son expérience. Les discussions avec Stephen Curry et Draymond Green ont achevé de le convaincre.

« Oui, j'ai discuté avec eux, avec Steph et Draymond. Et c'était important. Tout s'est passé très vite, car ils sont venus me voir et m'ont dit : ‘Hé, on aimerait beaucoup t'avoir dans notre équipe.' Et vu que ça collait pour moi, et avec le potentiel de l'équipe, ça me semblait juste. Donc, le fait qu'ils m'aient contacté était important. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ☆ ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ☆ ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ☆ ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ☆ ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 ☆ BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 28 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.8 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.