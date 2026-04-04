Kristaps Porzingis laisse planer le doute sur son avenir à Golden State

De quoi sera donc fait l’avenir de Kristaps Porzingis ? À 30 ans passés et au coeur de sa dixième année dans la ligue, il produit ses moins bonnes statistiques (17.3 points, 5 rebonds, 2.6 passes, 1.3 contre) depuis 2016/17, lorsqu’il n’était encore qu’un simple « sophomore » chez les Knicks.

Passé des Hawks aux Warriors en cours de saison, le Letton commence toutefois à retrouver la forme chez les « Dubs », jouant 11 des 15 derniers matchs de sa nouvelle équipe. Du jamais-vu pour lui depuis l’apparition de sa mystérieuse maladie il y a un an.

Et c’est forcément positif, puisque Kristaps Porzingis arrive en fin de contrat. Pour autant, a-t-il déjà envie de s’installer à Golden State sur la durée ?

« C’est difficile à dire », a-t-il lancé. « Bien sûr, ce serait facile pour moi de répondre directement : ‘Oui, je veux continuer ici’ et compagnie, mais la réalité, c’est que je n’ai pas du tout fait une bonne saison. J’ai à peine montré ce dont je suis capable. Donc je dois voir ce qu’il y aura [sur le marché]. »

Rick Celebrini, la clé de sa re-signature ?

Réaliste, Kristaps Porzingis sait probablement qu’il ne recevra pas autant que les 30 millions de dollars annuels qu’il touche en 2025/26. Mais le plus important pour lui, c’est de pouvoir jouer et surtout enchaîner les matchs. En Californie, ou ailleurs…

« Je veux d’abord retrouver une forme décente, m’occuper de ça et c’est ce sur quoi je travaille actuellement », a-t-il ainsi livré. « Ensuite, il faudra regarder la situation dans son ensemble et prendre un peu de recul, pour ne pas me mettre trop de pression. Ça a été une saison particulière, donc on verra bien. Honnêtement, l’équipe est géniale. Je n’ai pas encore eu la chance de jouer avec Stephen [Curry], mais l’équipe est géniale, la ville aussi, et l’organisation est fantastique. Le seul bémol, c’est le décalage horaire avec l’Europe. Dix heures, c’est trop. Mais sinon, je me plais ici. »

Si Kristaps Porzingis se plait autant chez les Warriors, c’est notamment parce que Rick Celebrini, l’expert santé des Warriors, lui apporte énormément en dehors des parquets. De quoi lui donner envie de rempiler avec les « Dubs » ?

« C’est assurément un facteur que je dois prendre en compte », a-t-il détaillé. « Je crois que je suis entre d’excellentes mains ici et ça signifie beaucoup pour moi. Quand on a un staff aussi solide pour quelqu’un comme moi, qui a connu des blessures tout au long de sa carrière… Être entre les meilleures mains possible, ça fait une grosse différence. »

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1 2025-26 GS 12 23:35 45.0 34.4 83.1 1.2 3.6 4.8 2.4 2.2 0.7 1.8 1.3 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.