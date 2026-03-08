Kristaps Porzingis enfin totalement guéri ?

Après une nouvelle absence de six matchs en raison de ses problèmes récurrents de santé, Kristaps Porzingis a disputé samedi soir son deuxième match avec les Warriors lors de la défaite à Oklahoma City. Auteur de 9 points, 5 rebonds, 5 passes et 1 contre en 23 minutes, le Letton assure que cette fois, et pour de bon, il est sur la bonne voie.

« J’ai l’impression que mon corps revient à ce qu’il doit être », a expliqué Kristaps Porzingis. « Lors de l’entraînement d’avant-match, je me sentais plutôt bien et je pense que je vais être en bonne santé maintenant. C’est vraiment ce que je ressens. Je ne cherche pas à vous convaincre parce que j’ai déjà fait des allers-retours à l’infirmerie. Mais cette fois, j’ai vraiment l’impression que c’est la bonne. »

Après avoir joué 17 minutes face aux Celtics il y a dix jours, l’ancien intérieur des Celtics et des Hawks a cette fois joué 23 minutes. C’est plus que ce qu’avait prévu Steve Kerr, mais c’est positif pour la suite.

Pas de back-to-back

À propos de son coach, Kristaps Porzingis est revenu sur les propos que Steve Kerr, qui avait assuré que son joueur ne souffrait pas vraiment du mystérieux syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS). Avant de qualifier ses déclarations de « stupides » et de présenter ses excuses…

« Ce n’était pas idéal », a reconnu Kristaps Porzingis. « Parce que ça a remis le sujet sur la table et les gens ont recommencé à en parler. J’ai dit à Steve que ce n’était pas grave. Je sais qu’il ne pensait pas à mal et qu’il ne voulait pas créer d’agitation autour de ma santé. Il a simplement dit ce qu’il pensait savoir à ce moment-là. »

Même si Kristaps Porzingis assure que « cette fois, c’est la bonne », son coach l’a tout de même prévenu qu’il ne jouerait pas lundi face au Jazz. Les Warriors sont en back-to-back, et Steve Kerr préfère l’aligner face aux Bulls le lendemain. « Il reste une vingtaine de matchs environ. J’aimerais trouver un très bon rythme et voir si on peut faire quelque chose en playoffs », conclut en tout cas le Letton, qui sera « free agent » en fin de saison.

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1 2025-26 GS 1 17:00 55.6 40.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.