Steve Kerr a fait « une stupide erreur » sur la santé de Kristaps Porzingis

Cela fait maintenant dix jours, soit quatre matches, que Kristaps Porzingis n’a plus joué avec les Warriors. Officiellement, c’est pour cause de « maladie » et Steve Kerr peine à expliquer ce dont il s’agit exactement.

« Je ne peux pas vraiment en dire plus à ce sujet » a déclaré l’entraîneur de Golden State, en marge de la réception des Lakers, samedi. « C’est un problème médical qui dépasse largement mes compétences et je suis incapable d’expliquer quoi que ce soit. Mais il est malade, il ne jouera pas et nous allons le surveiller. »

On suppose que l’absence de Kristaps Porzingis est toujours liée à ce syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP) qui lui mène la vie dure depuis la saison dernière. On le pensait derrière lui, d’où le récent transfert entre les Warriors et les Hawks, sauf que cela ne semble pas être le cas.

Bientôt un an que ça dure…

Vendredi, Steve Kerr laissait carrément entendre que le Letton ne souffrait pas réellement de cette maladie, malgré le diagnostic initial des médecins des Celtics : « J’ai lu des choses sur ce STOP et j’ai appelé [le GM des Hawks] Onsi Saleh. C’est un bon ami à moi, donc je lui ai demandé si cette histoire de STOP était vraie. Il m’a répondu qu’en réalité, ce n’était pas le STOP. C’était une fausse information qui circulait. »

Au lendemain de cette déclaration à la radio, le coach des « Dubs » a pourtant fait machine arrière…

« C’était une erreur stupide de ma part de parler de quelque chose pour lequel je ne suis pas qualifié » a ainsi admis Steve Kerr, car c’est Kristaps Porzingis lui-même qui avait indiqué être touché par ce problème. « Même le fait d’essayer de discuter du diagnostic était une erreur de ma part. Je dois laisser ça aux professionnels. »

Limité à un seul match avec les Warriors, Kristaps Porzingis est touché par ce mystérieux STOP depuis bientôt un an et, après Boston puis Atlanta, c’est son aventure avec Golden State qui s’en retrouve affectée.

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1 2025-26 GS 1 17:00 55.6 40.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.