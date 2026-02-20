Une reprise pas comme les autres pour Kristaps Porzingis

« Franchement, je m’en fiche de ces gars ! » C’est ainsi que Kristaps Porzingis, évidemment ironique, a commenté la venue des Celtics à San Francisco pour sa première sous le maillot des Warriors. Hasard du calendrier, le Letton a repris la compétition et débuté sous ses nouvelles couleurs face à ses anciens coéquipiers.

« Je ne dirais pas qu’il y a un surplus particulier d’intensité », expliquait-il avant le match. « Bien sûr, ce sont mes frères pour la vie. Mais au final, on va entrer sur le terrain et se battre. Je vais essayer de les tuer, et ils vont essayer de me tuer. Évidemment, j’exagère… Mais on va jouer dur et ce sera sympa d’affronter mes anciens coéquipiers. Ce qui est sûr, c’est qu’ils me connaissent parfaitement. »

A l’arrivée, les Warriors ont pris une leçon pendant 36 minutes, avant de se réveiller dans le dernier quart-temps. Pour sa reprise, Kristaps Porzingis a été limité à 17 minutes, le temps pour lui d’inscrire 12 points, et il aurait aimé jouer davantage.

« J’aimerais augmenter mon temps de jeu le plus vite possible » réclame-t-il. « Même ce soir, j’aurais aimé jouer plus longtemps… Même si je suis épuisé sur le terrain, je veux quand même me pousser. Mais je sais que je dois y aller étape par étape. J’espère ajouter quelques minutes au prochain match… »

La doublette Horford – Porzingis recomposée

En retard en défense sur les rotations, le Letton a plutôt rassuré sur son état de forme, et il s’est lui-même rassuré après plusieurs semaines sans jouer. « Je veux retrouver une condition physique parfaite pour pouvoir jouer sans avoir une demi-seconde de retard, simplement être dans le bon timing », poursuit-il. « Je veux être rapide, et vif sur mes appuis. Le tir n’était pas parfait, quelques tirs étaient un peu courts. Ce sont des choses pour lesquelles il faut un peu de temps afin de retrouver un bon rythme. »

Même satisfaction chez Steve Kerr, qui bricole beaucoup entre l’absence de Stephen Curry et Jimmy Butler, mais aussi l’intégration des jeunes, et donc de sa principale recrue. « Un premier match avec une nouvelle équipe, c’est toujours délicat », rappelle le coach. « On ne connaît pas vraiment ses coéquipiers. On n’a pas encore le ressenti de ce qui se passe. Mais entre la première et la deuxième mi-temps, je l’ai trouvé plus à l’aise et mieux installé dans le match. »

Une analyse confirmée par le joueur. « Effectivement, au fil du match, ça allait de mieux en mieux… C’est une première étape pour continuer à construire. J’ai eu quelques opportunités, quelques pertes de balle. Je pense que c’est juste une question de temps pour retrouver un meilleur rythme à partir de maintenant. »

Pour l’aider dans cette montée en puissance, il a un partenaire de choix : Al Horford. Les deux ont joué ensemble aux Celtics, et les revoilà réunis à Golden State. « Je pense qu’il va continuer à progresser, retrouver ses jambes et pouvoir jouer davantage », conclut le Dominicain. « Et là, on verra le vrai KP. Pour un premier match après une si longue absence, il a vraiment fait du bon travail. »

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.