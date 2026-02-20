Les Celtics gâchent les débuts de Kristaps Porzingis aux Warriors

Grâce à un gros deuxième quart-temps et un triple-double de Jaylen Brown, les Celtics s’imposent 121-110 sur le parquet des Warriors. Mais ils ont quelque peu tremblé en 4e quart-temps…

Les Warriors débutent la rencontre sans Stephen Curry, Seth Curry ni Jimmy Butler, mais avec un cinq composé de Pat Spencer, De’Anthony Melton, Moses Moody, Gui Santos et Draymond Green. L’ancienne paire intérieure des Celtics, Kristaps Porzingis et Al Horford, est assise sur le banc, tandis que Boston présente son cinq habituel : Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser, Baylor Scheierman et Neemias Queta.

Le début de match est rythmé et offensif des deux côtés. Les Warriors dégainent rapidement à 3-points, mais Jaylen Brown impose son agressivité vers le cercle et les jeunes du banc, comme Walsh et Harper Jr, apportent de l’énergie. Après un premier quart-temps disputé, les Celtics mènent 36-32.

Dans le deuxième quart-temps, Boston change de rythme et prend clairement le contrôle. Une série de 13-2, orchestrée notamment par Payton Pritchard, leur permet de faire le break. La défense des Celtics se resserre et Golden State connaît un long passage à vide offensif : deux points en sept minutes. Sam Hauser et Pritchard enchaînent les tirs primés, et l’écart grimpe rapidement. À la mi-temps, Boston possède une avance confortable de 23 points (74-51).

Les Warriors n’abdiquent pas

Au retour des vestiaires, les Celtics continuent sur leur lancée. L’adresse extérieure reste au rendez-vous et l’avance dépasse les 30 points.

Jaylen Brown, très impliqué, valide un triple-double avant même la fin du troisième quart-temps. Malgré quelques tirs lointains de Moses Moody, Boston contrôle largement et mène 102-73 à l’entame du dernier quart-temps.

Dans le quatrième quart-temps, Joe Mazzulla fait tourner son effectif. Grâce à une press tout-terrain, Golden State profite d’un relâchement pour réduire l’écart et revenir à une quinzaine de points, faisant brièvement douter Boston. Mais Pritchard répond avec deux tirs à 3-points compliqués et Brown scelle la victoire sur un joli fadeaway. Les Celtics s’imposent finalement 121-110 et consolident leur deuxième place de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaylen Brown voit triple. C’est déjà le 3e triple-double de la saison pour Jaylen Brown, qui compile 23 points, 15 rebonds et 13 passes ! C’est le premier Celtic à signer trois triple-double sur une saison depuis Rajon Rondo en 2015.

– Les débuts de Kristaps Porzingis. En sortie de banc, Kristaps Porzingis a donné un aperçu de ce qu’il pourrait apporter aux Warriors. Forcément rouillé, le Letton était en retard sur les déplacements en défense, mais sa lecture du jeu en attaque, et sa capacité à alterner entre la raquette et la ligne à 3-points offre de nouvelles solutions à Steve Kerr. A l’arrivée, 12 points en 17 minutes.

– Draymond Green transparent. Orphelin de Stephen Curry et Jimmy Butler, Draymond Green a livré l’une de ses plus mauvaises sorties de la saison avec 0 point à 0 sur 7 aux tirs en 19 minutes. Preuve qu’il n’était pas dans son assiette, il ne prend pas la moindre faute et finit la rencontre avec le pire +/- du match : -28.

