Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Celtics gâchent les débuts de Kristaps Porzingis aux Warriors

Publié le 20/02/2026 à 6:56 Twitter Facebook

NBA – Avec un grand Jaylen Brown, les Celtics l’emportent 121-110 à Golden State. Kristaps Porzingis (12 points en 18 minutes) a fait ses débuts avec les Warriors.

Jaylen Brown

Grâce à un gros deuxième quart-temps et un triple-double de Jaylen Brown, les Celtics s’imposent 121-110 sur le parquet des Warriors. Mais ils ont quelque peu tremblé en 4e quart-temps…

Les Warriors débutent la rencontre sans Stephen Curry, Seth Curry ni Jimmy Butler, mais avec un cinq composé de Pat Spencer, De’Anthony Melton, Moses Moody, Gui Santos et Draymond Green. L’ancienne paire intérieure des Celtics, Kristaps Porzingis et Al Horford, est assise sur le banc, tandis que Boston présente son cinq habituel : Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser, Baylor Scheierman et Neemias Queta.

Le début de match est rythmé et offensif des deux côtés. Les Warriors dégainent rapidement à 3-points, mais Jaylen Brown impose son agressivité vers le cercle et les jeunes du banc, comme Walsh et Harper Jr, apportent de l’énergie. Après un premier quart-temps disputé, les Celtics mènent 36-32.

Dans le deuxième quart-temps, Boston change de rythme et prend clairement le contrôle. Une série de 13-2, orchestrée notamment par Payton Pritchard, leur permet de faire le break. La défense des Celtics se resserre et Golden State connaît un long passage à vide offensif : deux points en sept minutes. Sam Hauser et Pritchard enchaînent les tirs primés, et l’écart grimpe rapidement. À la mi-temps, Boston possède une avance confortable de 23 points (74-51).

Les Warriors n’abdiquent pas

Au retour des vestiaires, les Celtics continuent sur leur lancée. L’adresse extérieure reste au rendez-vous et l’avance dépasse les 30 points.

Jaylen Brown, très impliqué, valide un triple-double avant même la fin du troisième quart-temps. Malgré quelques tirs lointains de Moses Moody, Boston contrôle largement et mène 102-73 à l’entame du dernier quart-temps.

Dans le quatrième quart-temps, Joe Mazzulla fait tourner son effectif. Grâce à une press tout-terrain, Golden State profite d’un relâchement pour réduire l’écart et revenir à une quinzaine de points, faisant brièvement douter Boston. Mais Pritchard répond avec deux tirs à 3-points compliqués et Brown scelle la victoire sur un joli fadeaway. Les Celtics s’imposent finalement 121-110 et consolident leur deuxième place de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jaylen Brown voit triple. C’est déjà le 3e triple-double de la saison pour Jaylen Brown, qui compile 23 points, 15 rebonds et 13 passes ! C’est le premier Celtic à signer trois triple-double sur une saison depuis Rajon Rondo en 2015.

Les débuts de Kristaps Porzingis. En sortie de banc, Kristaps Porzingis a donné un aperçu de ce qu’il pourrait apporter aux Warriors. Forcément rouillé, le Letton était en retard sur les déplacements en défense, mais sa lecture du jeu en attaque, et sa capacité à alterner entre la raquette et la ligne à 3-points offre de nouvelles solutions à Steve Kerr. A l’arrivée, 12 points en 17 minutes.

Draymond Green transparent. Orphelin de Stephen Curry et Jimmy Butler, Draymond Green a livré l’une de ses plus mauvaises sorties de la saison avec 0 point à 0 sur 7 aux tirs en 19 minutes. Preuve qu’il n’était pas dans son assiette, il ne prend pas la moindre faute et finit la rencontre avec le pire +/- du match : -28.

Golden State Warriors / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
De'Anthony Melton 26 7/13 2/6 2/4 0 3 3 1 2 1 2 0 -3 18 13
Gui Santos 22 6/14 5/9 0/0 3 3 6 2 4 2 0 0 8 17 19
Moses Moody 23 4/9 3/7 0/2 1 2 3 2 1 0 1 0 -27 11 8
Pat Spencer 27 2/7 1/3 0/0 1 1 2 7 0 2 0 0 -4 5 11
Draymond Green 19 0/7 0/5 0/0 0 2 2 3 0 0 1 0 -28 0 -3
Will Richard 25 6/11 3/7 2/2 2 3 5 2 3 1 0 1 -13 17 21
Gary Payton II 19 6/8 2/4 0/0 2 1 3 2 0 1 0 0 15 14 18
Kristaps Porzingis 18 5/9 2/5 0/0 0 1 1 1 0 0 2 1 -4 12 9
Brandin Podziemski 28 5/8 1/3 0/0 1 6 7 6 0 1 0 1 0 11 23
Al Horford 28 2/10 1/6 0/0 1 7 8 4 1 0 2 1 1 5 8
Total 43/96 20/55 4/8 11 29 40 30 11 8 8 4 110
Boston Celtics / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Brown 37 10/18 0/3 3/3 0 15 15 13 3 0 2 0 11 23 41
Sam Hauser 28 6/10 4/5 0/0 1 2 3 5 1 0 0 0 22 16 20
Derrick White 39 4/13 0/5 2/2 3 2 5 8 0 1 3 4 14 10 16
Neemias Queta 18 4/6 0/0 1/2 1 5 6 1 0 2 0 0 3 9 15
Baylor Scheierman 24 3/9 1/5 0/0 2 3 5 1 1 1 2 0 0 7 6
Payton Pritchard 33 10/18 6/11 0/0 0 6 6 7 0 1 4 0 5 26 28
Nikola Vucevic 28 4/9 1/2 0/0 3 2 5 0 1 1 0 1 17 9 11
Hugo González 12 3/5 1/3 0/0 1 3 4 0 0 1 0 0 7 7 10
Ron Harper Jr. 12 2/4 2/4 0/0 1 1 2 1 0 0 0 1 -6 6 8
Jordan Walsh 7 2/2 1/1 0/0 0 2 2 0 0 0 2 0 -9 5 5
Luka Garza 2 1/1 1/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -9 3 4
Total 49/95 17/40 6/7 13 41 54 36 6 7 13 6 121

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA101
HOU105
CLE112
BRO84
PHI107
ATL117
WAS112
IND105
NYK111
DET126
CHI101
TOR110
SAS121
PHO94
GSW110
BOS121
SAC94
ORL131
LAC115
DEN114

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Boston Celtics en 1 clic

Golden State Warriors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes