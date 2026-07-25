Les Sixers, le choix le plus logique pour LeBron James ?

Lorsque LeBron James annonce son départ des Lakers fin juin, les Warriors, les Cavaliers et le Heat apparaissent comme les principaux favoris pour récupérer le quadruple champion NBA. Les Sixers ne figurent alors pas vraiment parmi les destinations les plus crédibles.

La situation évolue lorsque Rich Paul présente publiquement les différentes options de son client, puis surtout lorsque Philadelphie récupère Jaylen Brown en échange de Paul George et de plusieurs choix de Draft.

Cette arrivée confirme les ambitions des Sixers, éliminés la saison passée après avoir pourtant sorti Boston au premier tour des playoffs. Elle leur permet également de présenter à LeBron James un effectif capable de répondre à sa priorité : gagner un cinquième titre.

« Je veux toujours faire des sacrifices, travailler, lutter, être compétitif et avoir une chance de ressentir à nouveau ce que représente un titre », a expliqué l’ailier de 41 ans au moment d’annoncer sa décision.

Une véritable campagne de recrutement

Philadelphie lance alors une campagne de recrutement particulièrement agressive. Bob Myers, président du Harris Blitzer Sports & Entertainment, le groupe propriétaire de la franchise, apparaît dans le podcast de Rich Paul pour défendre publiquement la candidature des Sixers.

« S’il était ici, je lui dirais : honnêtement, je pense que c’est ta meilleure chance de gagner », avançait l’ancien dirigeant des Warriors.

En coulisses, Tyrese Maxey, Joel Embiid et Jaylen Brown multiplient également les messages et les appels pendant plusieurs semaines. Nick Nurse participe lui aussi au recrutement. D’après Shams Charania, l’entraîneur des Sixers serait même le seul technicien à avoir directement échangé avec LeBron James.

Les arguments sportifs ne manquent pas. Philadelphie peut désormais aligner quatre joueurs au niveau All-NBA avec LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown et Tyrese Maxey, auxquels s’ajoutent VJ Edgecombe, Anfernee Simons ou encore Dean Wade.

Dans cet effectif, LeBron James n’aura plus besoin d’assumer le rôle de première option offensive. Il pourra davantage organiser le jeu et mettre Tyrese Maxey et Jaylen Brown sur orbite, tout en prenant ponctuellement les commandes, comme il l’avait encore fait avec les Lakers lorsque Luka Doncic et Austin Reaves étaient absents.

Malgré ses 41 ans, il restait la saison dernière l’un des joueurs les plus complets de la ligue, avec 20.9 points, 7.2 passes, 6.1 rebonds et 1.2 interception de moyenne, à 51.5% de réussite.

Une route plus dégagée à l’Est ?

Le choix de Philadelphie s’explique aussi par la concurrence. Les Warriors pouvaient lui offrir une association historique avec Stephen Curry, mais leur effectif semblait moins armé pour viser le titre. Golden State restait sur une saison à 37 victoires, tandis que Jimmy Butler poursuit sa rééducation après sa rupture d’un ligament croisé…

À l’Ouest, le Thunder et les Spurs représentent également des obstacles importants. À l’Est, les Sixers apparaissent en revanche comme l’un des principaux rivaux des Knicks, champions en titre.

Tout dépendra évidemment de la santé de Joel Embiid, limité à 57 matchs sur les deux dernières saisons. L’âge de LeBron James et le partage des responsabilités offensives constituent d’autres interrogations. Sur le papier, aucun de ses autres prétendants ne pouvait toutefois lui proposer autant de talent immédiatement disponible.

New York, un avantage supplémentaire

Le choix des Sixers n’est cependant peut-être pas uniquement sportif. La proximité avec New York a aussi renforcé l’attrait de Philadelphie.

Rich Paul avait révélé au début du mois de juillet que LeBron James aurait probablement rejoint les Knicks si ces derniers n’avaient pas remporté le titre. En signant aux Sixers, l’ancien joueur des Lakers pourrait tout de même vivre à New York et effectuer les déplacements vers Camden, où se situe le centre d’entraînement de la franchise, et Philadelphie les jours de match.

Un confort non négligeable, mais qui reste secondaire par rapport à l’essentiel. Pour ce qu’il présente comme la dernière décision de sa carrière, LeBron James ne cherchait ni le contrat le plus lucratif, ni le retour le plus symbolique. Il cherchait l’équipe qui lui semblait offrir la meilleure chance de devenir champion une cinquième fois.

« Je pense pouvoir aider les Philadelphia 76ers à devenir une équipe championne », a-t-il résumé.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.