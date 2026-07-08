Les Warriors laissent filer Quinten Post à Memphis

Les Warriors avaient la main, mais ils ont choisi de la lâcher. Selon ESPN, Golden State a décidé de ne pas s’aligner sur « l’offer sheet » de trois ans et 30 millions de dollars signée par Quinten Post avec les Grizzlies. Le pivot néerlandais rejoint donc Memphis, qui continue de remodeler sa raquette.

À 26 ans, le joueur de 2m13 sortait d’une saison à 7.7 points et 4.0 rebonds de moyenne en 67 matchs avec Golden State, avec surtout un profil toujours recherché : celui d’un intérieur capable d’écarter le jeu. Drafté en 52e position en 2024, il avait ainsi inscrit 93 paniers à 3-points la saison passée.

Pour les Warriors, le choix est avant tout financier. « Free agent » protégé, Quinten Post pouvait être conservé si la franchise californienne s’alignait sur l’offre de Memphis. Mais à ce tarif, Golden State a préféré ne pas bloquer davantage de flexibilité pour un intérieur qui n’était pas forcément assuré d’un rôle majeur.

C’est aussi un petit événement dans le marché NBA. Comme l’a rappelé Bobby Marks, c’est la première fois depuis 2020 qu’une « offer sheet » supérieure à 5 millions de dollars par an n’est pas égalée par l’équipe d’origine. La dernière situation comparable concernait Bogdan Bogdanovic, passé de Sacramento à Atlanta, mais sous l’ancienne convention collective, avec des règles différentes.

À Memphis, Quinten Post arrive dans une raquette entièrement recomposée, aux côtés de Cameron Boozer, troisième choix de la dernière Draft, Zach Edey, Isaiah Stewart et Jerami Grant. Les Grizzlies ajoutent ainsi de la taille, du tir et une option supplémentaire pour étirer les défenses autour de leur nouveau noyau.

Quinten Post Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 GS 42 16:20 44.9 40.8 77.8 0.8 2.7 3.5 1.3 2.0 0.4 0.8 0.4 8.1 2025-26 GS 67 17:18 44.0 33.6 79.1 1.0 3.0 4.0 1.4 1.9 0.4 0.8 0.5 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.