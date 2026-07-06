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Les Grizzlies misent 30 millions de dollars sur Quinten Post

Publié le 6/07/2026 à 16:58 Twitter Facebook

Les Grizzlies mettent la pression sur les Warriors avec une offre à 30 millions de dollars pour Quinten Post.

quinten post

Les Grizzlies ont décidé de passer à l’offensive sur le marché des free agents, et  selon ESPN, Memphis a fait signer une «offer sheet» de trois ans et 30 millions de dollars à Quinten Post. Les Warriors disposent désormais jusqu’à mardi à 23h59 (heure américaine) pour s’aligner sur cette proposition et conserver leur intérieur.

Depuis deux ans, le pivot néerlandais a su se faire une place grâce à son profil atypique. Du haut de ses 2m13, Post apporte une vraie menace extérieure tout en offrant de la taille dans la raquette pour épauler Al Horford et Kristaps Porzingis.

Pour Memphis, cette offensive est loin d’être anodine. Après les transferts de Jaren Jackson Jr et Santi Aldama, mais aussi hélas le décès de Brandon Clarke, les Grizzlies cherchent à renforcer leur secteur intérieur avec un joueur encore jeune, capable d’écarter le jeu et de s’intégrer rapidement dans une rotation en reconstruction. Sur le papier, Post sera complémentaire de Zach Edey et Isaiah Stewart, arrivé de Detroit. Si on ajoute Cameron Boozer, la raquette sera complète pour attaquer la prochaine saison.

Miser sur un free agent protégé permet également de compliquer les plans des Warriors, qui devront désormais choisir entre égaler une offre conséquente ou laisser filer un joueur développé en interne.

LEXIQUE

Offer sheet : un free agent protégé par sa franchise a la possibilité d’accepter une proposition extérieure. C’est ce qu’on appelle une « offer sheet ». Sa franchise a alors 48 heures pour s’aligner, et ainsi le conserver.

Quinten Post Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 GS 42 16:20 44.9 40.8 77.8 0.8 2.7 3.5 1.3 2.0 0.4 0.8 0.4 8.1
2025-26 GS 67 17:18 44.0 33.6 79.1 1.0 3.0 4.0 1.4 1.9 0.4 0.8 0.5 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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