Les Grizzlies envoient Santi Aldama à Dallas

Après s’être séparés de Ja Morant, un an après Desmond Bane et six mois après Jaren Jackson Jr., les Grizzlies font maintenant de la place à leur rookie Cameron Boozer, car ESPN fait état du transfert de Santi Aldama. Il atterrit donc chez les Mavericks, qui lâchent eux AJ Johnson, le futur « premier choix » de Draft protégé des Warriors (2030) et deux futurs « second tour » de Draft.
D’un côté, Memphis continue d’amasser des choix de Draft, précieux pour sa reconstruction. De l’autre, Dallas aspire le contrat de l’Espagnol (34 millions de dollars sur deux ans) grâce à une « trade exception » créée par le transfert d’Anthony Davis au mois de février. À noter que les Mavs récupèrent aussi les droits de Tarik Biberovic, dont le profil est très apprécié en NBA.
Sportivement, Santi Aldama (10.4 points, 5.4 rebonds et 2.1 passes à 35% à 3-points en carrière) vient ainsi renforcer le poste 4 de la franchise texane, après sa saison la plus aboutie individuellement (près de 14 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne). Une belle pioche pour entourer Cooper Flagg et Kyrie Irving, puis potentiellement son compatriote Sergio De Larrea.
Côté Grizzlies, ce transfert démontre que la jeunesse a bel et bien pris le pouvoir dans le Tennessee et qu’il ne faudra donc pas s’attendre à des miracles la saison prochaine, avec cette reconstruction désormais bien enclenchée.
|Santi Aldama
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|MEM
|32
|11:15
|40.2
|12.5
|62.5
|1.0
|1.7
|2.7
|0.7
|1.1
|0.2
|0.5
|0.3
|4.1
|2022-23
|MEM
|77
|21:51
|47.0
|35.3
|75.0
|1.1
|3.7
|4.8
|1.3
|1.9
|0.6
|0.8
|0.6
|9.0
|2023-24
|MEM
|61
|26:31
|43.5
|34.9
|62.1
|1.2
|4.6
|5.8
|2.3
|1.5
|0.7
|1.1
|0.9
|10.7
|2024-25
|MEM
|65
|25:32
|48.3
|36.8
|69.1
|1.4
|5.0
|6.4
|2.9
|1.2
|0.8
|1.1
|0.4
|12.5
|2025-26
|MEM
|43
|27:52
|47.9
|35.0
|66.7
|1.6
|5.1
|6.7
|2.9
|1.6
|0.9
|1.3
|0.7
|14.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.