Les Grizzlies envoient Santi Aldama à Dallas

Après s’être séparés de Ja Morant, un an après Desmond Bane et six mois après Jaren Jackson Jr., les Grizzlies font maintenant de la place à leur rookie Cameron Boozer, car ESPN fait état du transfert de Santi Aldama. Il atterrit donc chez les Mavericks, qui lâchent eux AJ Johnson, le futur « premier choix » de Draft protégé des Warriors (2030) et deux futurs « second tour » de Draft.

D’un côté, Memphis continue d’amasser des choix de Draft, précieux pour sa reconstruction. De l’autre, Dallas aspire le contrat de l’Espagnol (34 millions de dollars sur deux ans) grâce à une « trade exception » créée par le transfert d’Anthony Davis au mois de février. À noter que les Mavs récupèrent aussi les droits de Tarik Biberovic, dont le profil est très apprécié en NBA.

Sportivement, Santi Aldama (10.4 points, 5.4 rebonds et 2.1 passes à 35% à 3-points en carrière) vient ainsi renforcer le poste 4 de la franchise texane, après sa saison la plus aboutie individuellement (près de 14 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne). Une belle pioche pour entourer Cooper Flagg et Kyrie Irving, puis potentiellement son compatriote Sergio De Larrea.

Côté Grizzlies, ce transfert démontre que la jeunesse a bel et bien pris le pouvoir dans le Tennessee et qu’il ne faudra donc pas s’attendre à des miracles la saison prochaine, avec cette reconstruction désormais bien enclenchée.

Santi Aldama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 32 11:15 40.2 12.5 62.5 1.0 1.7 2.7 0.7 1.1 0.2 0.5 0.3 4.1 2022-23 MEM 77 21:51 47.0 35.3 75.0 1.1 3.7 4.8 1.3 1.9 0.6 0.8 0.6 9.0 2023-24 MEM 61 26:31 43.5 34.9 62.1 1.2 4.6 5.8 2.3 1.5 0.7 1.1 0.9 10.7 2024-25 MEM 65 25:32 48.3 36.8 69.1 1.4 5.0 6.4 2.9 1.2 0.8 1.1 0.4 12.5 2025-26 MEM 43 27:52 47.9 35.0 66.7 1.6 5.1 6.7 2.9 1.6 0.9 1.3 0.7 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.