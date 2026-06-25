Draft
Sergio De Larrea attendu aux Mavericks dans un an ?
Draft 2026 | Narcisse Ngoy sauve l’honneur de la France
Draft 2026 | Quels sont les meilleurs joueurs disponibles au 2e tour ?
Pour les Knicks, trois échanges pour éviter de sélectionner au premier tour !

Sergio De Larrea attendu aux Mavericks dans un an ?

Publié le 25/06/2026 à 7:32 Twitter Facebook

NBA – Meneur de l’Equipe d’Espagne, Sergio De Larrea pourrait rester un an supplémentaire à Valence avant de faire le grand saut.

sergio de larreaLes Mavericks ne sont pas encore fixés sur la date d’arrivée de Sergio De Larrea. Sélectionné en 25e position de la Draft par les Knicks avant d’être cédé à Dallas, le meneur espagnol pourrait patienter une année supplémentaire à Valence, avant de rejoindre la NBA.

Le nouveau GM Mike Schmitz a confirmé que le dossier était toujours en cours d’évaluation : « Nous sommes encore en train de travailler sur tout cela avec Sergio. Que ce soit l’année prochaine ou celle d’après, le simple fait d’avoir un joueur avec cette taille et cette intelligence de jeu dans notre projet est une excellente nouvelle. »

A 20 ans, Sergio De Larrea (1m98) sort d’une saison très convaincante avec Valence, qualifié pour son premier Final Four de l’Euroleague. En Liga ACB, il a compilé 9.4 points, 2.9 rebonds et 3.5 passes décisives de moyenne, avec des pourcentages très solides (45.2% aux tirs dont 42.9% à 3-points). Le tout en décrochant le titre face au FC Barcelone, mais également le trophée du meilleur jeune du championnat.

Adversaire de Cooper Flagg en U17

Ancien spécialiste de la Draft à ESPN, Mike Schmitz assure que le « front office » des Mavericks a suivi de près sa progression. « Il a énormément progressé physiquement. Son tir est sans doute le secteur où il a le plus évolué. Aujourd’hui, il est capable de rentrer des tirs après un dribble ou en catch-and-shoot » note le dirigeant des Mavs.

On notera que Sergio De Larrea et Cooper Flagg se sont déjà croisés puisqu’ils s’étaient affrontés lors de la Coupe du monde U17 en 2022, à Malaga, un tournoi auquel Mike Schmitz avait assisté.

Depuis, l’Espagnol a poursuivi sa progression avec la sélection nationale, en remportant la Coupe du monde U19 en 2023 avant de participer à l’EuroBasket 2025, où il avait tourné à 5,4 points et 4,4 passes décisives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes