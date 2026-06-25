Sergio De Larrea attendu aux Mavericks dans un an ?

Les Mavericks ne sont pas encore fixés sur la date d’arrivée de Sergio De Larrea. Sélectionné en 25e position de la Draft par les Knicks avant d’être cédé à Dallas, le meneur espagnol pourrait patienter une année supplémentaire à Valence, avant de rejoindre la NBA.

Le nouveau GM Mike Schmitz a confirmé que le dossier était toujours en cours d’évaluation : « Nous sommes encore en train de travailler sur tout cela avec Sergio. Que ce soit l’année prochaine ou celle d’après, le simple fait d’avoir un joueur avec cette taille et cette intelligence de jeu dans notre projet est une excellente nouvelle. »

A 20 ans, Sergio De Larrea (1m98) sort d’une saison très convaincante avec Valence, qualifié pour son premier Final Four de l’Euroleague. En Liga ACB, il a compilé 9.4 points, 2.9 rebonds et 3.5 passes décisives de moyenne, avec des pourcentages très solides (45.2% aux tirs dont 42.9% à 3-points). Le tout en décrochant le titre face au FC Barcelone, mais également le trophée du meilleur jeune du championnat.

Adversaire de Cooper Flagg en U17

Ancien spécialiste de la Draft à ESPN, Mike Schmitz assure que le « front office » des Mavericks a suivi de près sa progression. « Il a énormément progressé physiquement. Son tir est sans doute le secteur où il a le plus évolué. Aujourd’hui, il est capable de rentrer des tirs après un dribble ou en catch-and-shoot » note le dirigeant des Mavs.

On notera que Sergio De Larrea et Cooper Flagg se sont déjà croisés puisqu’ils s’étaient affrontés lors de la Coupe du monde U17 en 2022, à Malaga, un tournoi auquel Mike Schmitz avait assisté.

Depuis, l’Espagnol a poursuivi sa progression avec la sélection nationale, en remportant la Coupe du monde U19 en 2023 avant de participer à l’EuroBasket 2025, où il avait tourné à 5,4 points et 4,4 passes décisives.