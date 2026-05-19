Mike Schmitz, le pari scout des Mavericks

À peine arrivé, Mike Schmitz est déjà dans le bain. Nommé General Manager des Mavericks le 8 mai, l’ancien scout de DraftExpress et analyste Draft d’ESPN, passé plus récemment par le « front office » des Blazers, s’est présenté devant la presse deux jours plus tard, lors de la « lottery ».

« Ça a été chaotique, mais de la plus belle des manières », a-t-il résumé. « Je mesure l’opportunité incroyable qui se présente. J’ai 35 ans, et devenir GM d’une organisation aussi prestigieuse, en travaillant avec Masai, Patrick Dumont et le reste du groupe de propriétaires qui croit en moi, c’est un moment très important. »

À Dallas, Mike Schmitz sera le bras droit de Masai Ujiri, nouveau patron des opérations basket. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, notamment grâce à leurs années passées à sillonner les salles du monde entier.

« J’ai beaucoup scouté à l’international, et quand j’ai commencé, on se retrouvait dans les mêmes salles pendant des années, en Afrique, en Europe ou aux États-Unis », explique-t-il. « Je suis vraiment reconnaissant de cette relation et du fait qu’il m’ait fait venir. »

Construire autour de Cooper Flagg

Masai Ujiri avait déjà salué un « incroyable scout » et un « incroyable leader ». Mike Schmitz, lui, veut surtout installer une méthode collaborative, nourrie par ses expériences précédentes.

Le timing est idéal pour un spécialiste de la Draft. Les Mavericks possèdent les 9e, 30e et 48e choix en juin, et leur nouveau GM se dit « très confiant » dans la possibilité de trouver un joueur utile avec leur premier choix.

« On veut quelqu’un qui apporte plusieurs qualités, mais aussi la mentalité que l’on recherche », annonce-t-il. « On est convaincus qu’on peut trouver un joueur capable d’intégrer la rotation, et on va tout faire pour. »

Avec Cooper Flagg comme pierre angulaire, Dallas entre dans une nouvelle phase. Et Mike Schmitz arrive justement avec l’œil censé aider les Mavericks à construire autour de leur Rookie de l’année.