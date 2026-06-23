Tarik Biberovic plaît beaucoup en NBA

Comme tant d’autres, Tarik Biberovic est ce que l’on appelle un « draft & stash ». Comprenez-là un joueur drafté en NBA mais qui a dû rester à l’étranger pour s’aguerrir et espérer revenir un jour aux États-Unis.

Drafté par Memphis en 2023 en toute fin de second tour (56e choix), le joueur turco-bosnien s’est d’ailleurs bien développé en Europe, avec Fenerbahçe, car il fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs du continent, avec notamment une grosse qualité de shoot. À tel point que, selon les dernières informations de Jake Fischer, « plusieurs équipes ont fait part de leur intérêt pour le recruter » prochainement.

Pour cela, il faudra cependant s’entendre avec les Grizzlies, qui possèdent donc les droits de Tarik Biberovic depuis 2023. À 25 ans, et après avoir déjà tout gagné en club, l’ailier pourrait se laisser tenter par un nouveau défi en NBA. Pourquoi pas dans un rôle comparable à celui de son compatriote Bojan Bogdanovic par le passé ?

Cette saison, le joueur du Fener tournait notamment à 11.3 points et 42% à 3-points en Euroleague, pour compléter ses 12.3 points et 49% à 3-points dans le championnat turc.