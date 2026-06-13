Pour le moment, Dallas ferme la porte à un départ de Kyrie Irving

Apparu publiquement sur un parquet cette semaine avec des lycéens, une première depuis sa rupture d’un ligament croisé en mars 2025, Kyrie Irving pourrait très bien animer le marché des transferts tout au long de l’intersaison.

Sauf qu’en l’état, les Mavericks ne comptent toujours pas s’en séparer et le rendent ainsi indisponible dans les discussions avec d’autres équipes, comme le souligne Marc Stein. Ce n’est pourtant pas faute d’intéresser, car les Timberwolves et les Pistons feraient déjà partie des candidats à un possible échange. Du côté des Rockets, on ne se serait en revanche pas encore manifesté…

La confirmation que Dallas, avec son nouveau président Masai Ujiri, restait « très intrigué » à l’idée d’associer Kyrie Irving et Cooper Flagg : « Kevin Durant m’a dit un jour qu’il n’y avait qu’un seul Kyrie Irving sur Terre. Donc je pense que nous devons trouver un moyen d’intégrer Kyrie à notre projet », a expliqué le dirigeant.

À 34 ans passés, et malgré une saison blanche, le meneur All-Star conserve en tout cas une belle cote de popularité dans la ligue. Comme il est l’un des derniers rescapés de l’ère Luka Doncic/Mark Cuban dans le Texas, la nouvelle direction pourrait se laisser tenter par un transfert afin de tirer un trait définitif sur cette période. Et ainsi complètement donner les clés du camion au ROY 2026, Cooper Flagg.

À Minnesota ou Detroit, Kyrie Irving viendrait booster une traction arrière encore bien trop dépendante de ses deux superstars, Anthony Edwards et Cade Cunningham. D’où leur volonté de ramener un meneur de jeu, capable de créer pour les autres comme pour lui, afin de les soulager en attaque dans les moments-clés.