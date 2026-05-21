Masai Ujiri assume l’éviction de Jason Kidd

Masai Ujiri avait laissé planer le doute quant à l’avenir de Jason Kidd sur le banc des Mavericks lors de sa conférence de présentation. Deux semaines plus tard, la nouvelle est tombée : le nouvel homme fort de la franchise texane a décidé de se séparer de l’ancien meneur, qui occupait le poste d’entraîneur de Dallas depuis 2021.

« J-Kidd » avait fait son retour aux Mavericks dix ans après avoir participé à la conquête du seul titre de l’histoire de la franchise, comme joueur. Après une accession aux Finals NBA en 2024, l’histoire avait toutefois pris une tournure inattendue avec le transfert de Luka Doncic, avant une dernière saison décevante, terminée à la 12e place de la conférence Ouest malgré l’arrivée de Cooper Flagg lors de la Draft.

La page Doncic définitivement tournée

Masai Ujiri a commenté pour la première fois sa décision, assurant qu’il en assumait l’entière responsabilité.

« Nous respectons sincèrement tout ce qu’il a accompli pour cette organisation, c’est pourquoi cette décision a été très, très difficile à prendre », a-t-il déclaré. « Je dois assumer la responsabilité d’une décision comme celle-ci. Je dois également être très engagé dans la façon dont j’examine l’organisation de fond en comble. »

Alors qu’il se murmure que le choix de transférer Luka Doncic avait été validé par Jason Kidd, le nouveau président de la franchise n’a pas avancé cet élément comme explication. Il ne s’est d’ailleurs pas étalé sur le contenu de ses dernières conversations avec « J-Kidd ». Son départ acte toutefois le début d’une nouvelle page.

« Honnêtement, ce transfert n’a joué aucun rôle dans ma réflexion. Je ne suis pas en mesure de critiquer, de blâmer ou même d’enquêter sur certaines des choses qui se sont passées à l’époque. Nous devons trouver un moyen de tourner la page petit à petit, et je dois assumer la responsabilité de le faire », a-t-il ajouté. « Par souci de transparence envers tout le monde, un nouveau départ était la bonne façon d’aborder la situation. J’ai le sentiment que, dans cette organisation, nous avions besoin de clarté sur le chemin que nous voulons emprunter. Nous devons vraiment travailler pour déterminer comment construire cette équipe et retrouver la victoire. »

Quid de Michael Finley ?

En plus de l’éviction de Jason Kidd, Masai Ujiri a également confirmé le départ de Matt Riccardi, engagé comme co-GM par intérim avec Michael Finley après le limogeage de Nico Harrison, dont le transfert de Luka Doncic avait profondément déstabilisé la franchise texane.

Après avoir nommé Mike Schmitz au poste de GM, se pose désormais la question de l’avenir de Michael Finley, lui aussi légende des Mavericks, où il a joué de 1996 à 2005.

Masai Ujiri a confié discuter avec Michael Finley pour déterminer le rôle qu’il pourrait occuper dans le nouvel organigramme. Restera ensuite à choisir le coach chargé d’incarner ce nouveau projet autour de Cooper Flagg. « Je vais assumer la responsabilité de toutes les décisions que nous prendrons. Il ne s’agit pas d’être sur la défensive. Nous allons simplement avoir une vision que nous allons suivre », a conclu Masai Ujiri.