Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Wolves ciblent un meneur pour épauler Anthony Edwards

Publié le 7/06/2026 à 17:16 Twitter Facebook

NBA – Débordés par la jeunesse des Spurs en playoffs, les Wolves ont conscience que leur superstar a besoin de soutien pour qu’il puisse se concentrer sur le scoring.

Anthony EdwardsAprès une nouvelle campagne de playoffs sans finale, les Wolves abordent un été important. Si le noyau dur de l’équipe reste solide, Chris Finch a clairement identifié un chantier prioritaire : trouver un joueur capable de soulager Anthony Edwards dans la création du jeu.

Interrogé sur les plans de la franchise, l’entraîneur des Wolves s’est montré confiant quant à l’agressivité de ses dirigeants sur le marché. « Je sais qu’ils sont très agressifs dans leur volonté de faire progresser cette équipe. Je ne sais pas quel sera le résultat final ni s’il y aura beaucoup de changements. Nous adorons notre noyau de joueurs et nous savons qu’il faut simplement continuer à l’améliorer petit à petit », explique-t-il.

Le coach a également salué le travail du président Tim Connelly : « Tim est probablement le meilleur que j’aie jamais vu pour comprendre ce que chaque franchise essaie de faire sur le marché, que ce soit en matière d’échanges, de Draft ou de free agency. »

Une expérience bénéfique pour Edwards

Mais au-delà des généralités, Chris Finch a pointé un besoin précis : renforcer le backcourt autour d’Anthony Edwards. Cette saison, les Wolves ont utilisé le malheureux Donte DiVincenzo comme titulaire aux côtés de l’arrière superstar, tandis que Mike Conley a petit à petit disparu de la rotation.

L’arrivée d’Ayo Dosunmu a apporté du punch en fin de saison mais l’ancien meneur des Bulls n’est pas un créateur, capable de poser le jeu sur demi-terrain. Et il ne faut pas oublier qu’il est free agent, même si les deux parties souhaitent prolonger l’aventure.

« Nous avons clairement besoin d’un autre porteur de balle, d’un créateur de jeu, de quelqu’un capable d’initier l’attaque et de soulager Anthony. Cela lui permettrait de retrouver son rôle naturel, là où il est le meilleur. »

Cette saison, Anthony Edwards a souvent assumé des responsabilités de meneur. Une expérience jugée bénéfique sur le long terme par son entraîneur : « Nous avons beaucoup appris en lui confiant davantage le ballon. Il a énormément progressé dans ce domaine et je pense que cela portera ses fruits dans les saisons à venir. »

Pour autant, Chris Finch estime que la charge était trop lourde pour sa superstar : « Il n’y a aucun doute : nous avons besoin de quelqu’un pour l’aider. Nous lui avons demandé beaucoup trop cette saison. »

Le message semble assez clair : Minnesota veut conserver son noyau dur (Edwards – McDaniels – Randle – Gobert – Reid), mais la recherche d’un meneur créateur sera l’un des dossiers majeurs de l’intersaison.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anthony Edwards 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 2.9 1.4 0.8 1.9 28.8
Julius Randle 79 33:02 48.1 31.5 80.2 1.7 5.1 6.7 5.0 2.7 1.1 0.2 2.8 21.1
Jaden Mcdaniels 73 31:44 51.5 41.2 83.5 1.0 3.2 4.2 2.7 1.8 1.1 1.0 3.3 14.8
Ayo Dosunmu 24 28:55 52.1 41.4 92.5 0.6 3.6 4.2 3.5 1.5 1.0 0.3 2.2 14.4
Naz Reid 77 26:04 45.6 36.2 73.2 1.2 5.0 6.2 2.2 1.6 1.0 1.0 2.5 13.6
Donte Divincenzo 82 30:25 40.6 37.9 74.3 0.8 3.3 4.1 3.8 1.4 1.3 0.4 2.4 12.2
Rudy Gobert 76 31:19 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 1.4 0.8 1.6 2.6 10.9
Bones Hyland 71 16:35 45.3 38.8 78.0 0.3 1.5 1.8 2.6 1.0 0.6 0.2 1.7 8.5
Terrence Shannon Jr. 43 12:31 45.0 40.8 80.0 0.2 0.9 1.1 0.9 0.6 0.3 0.0 1.2 5.6
Kyle Anderson 19 19:06 47.3 0.0 77.3 1.1 2.6 3.7 3.3 0.8 0.8 0.6 2.0 4.6
Zyon Pullin 5 8:36 69.2 33.3 100.0 0.2 0.4 0.6 1.8 0.6 0.2 0.0 1.2 4.6
Mike Conley 54 18:21 33.5 33.7 90.0 0.3 1.4 1.7 2.9 0.6 0.6 0.3 1.6 4.5
Jaylen Clark 68 13:04 43.4 32.7 65.7 0.8 1.0 1.8 0.6 0.3 0.7 0.1 1.3 4.0
Joan Beringer 40 7:51 66.3 0 70.3 1.1 1.2 2.3 0.3 0.3 0.2 0.7 1.2 3.9
Rob Dillingham 35 9:19 33.3 36.4 75.0 0.1 1.0 1.2 1.7 1.0 0.5 0.1 1.0 3.5
Enrique Freeman 4 9:15 50.0 50.0 75.0 0.5 2.0 2.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1.3 3.3
Julian Phillips 13 7:14 42.4 25.0 75.0 0.1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.1 0.8 3.2
Rocco Zikarsky 5 7:12 62.5 0 100.0 0.4 2.4 2.8 0.4 0.2 0.0 1.0 0.6 2.8
Leonard Miller 19 5:00 54.5 8.3 63.6 0.4 0.9 1.3 0.3 0.5 0.2 0.0 0.6 2.3
Johnny Juzang 21 4:11 42.1 25.0 62.5 0.2 0.6 0.8 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 2.0
Joe Ingles 27 5:40 59.3 43.8 100.0 0.0 0.7 0.7 1.3 0.5 0.3 0.1 0.3 1.5

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes