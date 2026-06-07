Les Wolves ciblent un meneur pour épauler Anthony Edwards

Après une nouvelle campagne de playoffs sans finale, les Wolves abordent un été important. Si le noyau dur de l’équipe reste solide, Chris Finch a clairement identifié un chantier prioritaire : trouver un joueur capable de soulager Anthony Edwards dans la création du jeu.

Interrogé sur les plans de la franchise, l’entraîneur des Wolves s’est montré confiant quant à l’agressivité de ses dirigeants sur le marché. « Je sais qu’ils sont très agressifs dans leur volonté de faire progresser cette équipe. Je ne sais pas quel sera le résultat final ni s’il y aura beaucoup de changements. Nous adorons notre noyau de joueurs et nous savons qu’il faut simplement continuer à l’améliorer petit à petit », explique-t-il.

Le coach a également salué le travail du président Tim Connelly : « Tim est probablement le meilleur que j’aie jamais vu pour comprendre ce que chaque franchise essaie de faire sur le marché, que ce soit en matière d’échanges, de Draft ou de free agency. »

Une expérience bénéfique pour Edwards

Mais au-delà des généralités, Chris Finch a pointé un besoin précis : renforcer le backcourt autour d’Anthony Edwards. Cette saison, les Wolves ont utilisé le malheureux Donte DiVincenzo comme titulaire aux côtés de l’arrière superstar, tandis que Mike Conley a petit à petit disparu de la rotation.

L’arrivée d’Ayo Dosunmu a apporté du punch en fin de saison mais l’ancien meneur des Bulls n’est pas un créateur, capable de poser le jeu sur demi-terrain. Et il ne faut pas oublier qu’il est free agent, même si les deux parties souhaitent prolonger l’aventure.

« Nous avons clairement besoin d’un autre porteur de balle, d’un créateur de jeu, de quelqu’un capable d’initier l’attaque et de soulager Anthony. Cela lui permettrait de retrouver son rôle naturel, là où il est le meilleur. »

Cette saison, Anthony Edwards a souvent assumé des responsabilités de meneur. Une expérience jugée bénéfique sur le long terme par son entraîneur : « Nous avons beaucoup appris en lui confiant davantage le ballon. Il a énormément progressé dans ce domaine et je pense que cela portera ses fruits dans les saisons à venir. »

Pour autant, Chris Finch estime que la charge était trop lourde pour sa superstar : « Il n’y a aucun doute : nous avons besoin de quelqu’un pour l’aider. Nous lui avons demandé beaucoup trop cette saison. »

Le message semble assez clair : Minnesota veut conserver son noyau dur (Edwards – McDaniels – Randle – Gobert – Reid), mais la recherche d’un meneur créateur sera l’un des dossiers majeurs de l’intersaison.