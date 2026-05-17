Ayo Dosunmu, priorité des Wolves et déjà tourné vers l’avenir

Il est sans doute l’un des éléments des Wolves les plus épanouis aujourd’hui. Transféré par Chicago en février dernier, Ayo Dosunmu a quitté la grisaille des Bulls pour avoir une occasion de briller sur une scène bien plus grande avec Minnesota. Son intégration et son impact ont été immédiats.

« Ce que j’ai vraiment apprécié avec Minnesota, c’est la façon dont ils m’ont accepté. Ils m’ont accepté tout de suite. Les fans et l’environnement sont incroyables, j’ai adoré. Et comme c’était la première fois que je me faisais transférer, je trouve qu’ils m’ont vraiment accueilli à bras ouverts », formule le joueur de 26 ans, désormais en vacances après l’élimination de son équipe face aux Spurs.

Une greffe qu’il a validée sur le terrain à travers des prestations de haute volée. Face aux Nuggets au premier tour, alors que l’état de santé d’Anthony Edwards était chancelant, l’arrière a explosé offensivement avec 22 points de moyenne, dont cette sortie mémorable à 43 unités lors du Game 4 !

Lui-même gêné au mollet sur la fin de la série, il aura eu moins d’impact par la suite, tournant à un peu moins de 10 points de moyenne face aux Spurs. Ayo Dosunmu n’en reste pas moins l’une des révélations de la fin de saison des Wolves. Un contexte idéal pour lui, à l’heure de débarquer sur le marché des free agents.

« J’ai enfin de vrais matchs de playoffs à enjeux à mon actif »

« Je suis donc ravi, et bien sûr, je suis aussi impatient de vivre la ‘free agency’ car, en cinq ans dans la ligue, c’est la première fois que je vais pouvoir tester le marché en tant qu’agent libre non-protégé. J’ai donc hâte d’y être. Mais en même temps, je trouve que mon séjour ici, ces deux ou trois mois passés avec Minnesota, a été formidable. Je suis donc enthousiaste pour l’avenir », lâche-t-il.

L’arrière, qui touchait 7.5 millions de dollars cette saison, devrait pouvoir parapher un très beau nouveau contrat.

Fin avril, il assurait que la franchise du Minnesota aurait sa priorité. Selon The Athletic, l’intérêt serait également réciproque. D’autant que Donte DiVincenzo devrait rester à l’infirmerie pour un long moment, potentiellement l’intégralité de la saison prochaine.

Ayo Dosunmu, qui se félicite d’avoir connu une saison en bonne santé après avoir été opéré de l’épaule en mars 2025, semble prêt à assurer la relève. Car cette campagne de playoffs ne l’a pas rassasié.

« Je veux franchir un nouveau palier. Et la seule façon d’y parvenir, c’est de vivre ces séries de playoffs. À chaque intersaison de ma carrière, j’ai toujours réussi à franchir cette étape supérieure. Mais cette fois, j’ai une meilleure base de travail parce que j’ai enfin de vrais matchs de playoffs à enjeux à mon actif. Je suis donc impatient d’attaquer cette intersaison. Je vais faire tout mon possible pour bien récupérer et faire tout ce qu’il faudra pour nous aider à franchir ce cap l’année prochaine », promet-il déjà.

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27:24 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26:14 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29:06 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 2024-25 CHI 46 30:18 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3 2025-26 CHI 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.7 0.8 1.4 0.3 15.0 2025-26 MIN 24 28:55 52.1 41.4 92.5 0.6 3.6 4.2 3.5 2.2 1.0 1.5 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.