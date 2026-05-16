Impitoyables, les Spurs écrasent les Wolves pour filer en finale de conférence !

À une victoire de la finale de conférence, les Spurs prennent immédiatement le contrôle du match. Leur défense intraitable et quatre tirs à 3-points du duo Stephon Castle – De’Aaron Fox (21 points, 9 passes) leur donnent onze points d’avance (23-12). Il faut les entrées de Naz Reid (18 points, 7 rebonds) et de Mike Conley Jr. pour permettre à Minnesota de stabiliser son retard (36-27).

San Antonio enfonce cependant le clou. Sept points de Victor Wembanyama (19 points, 6 rebonds, 3 contres) et un 0/13 aux tirs des Wolves lancent un 20-0 pour ouvrir le deuxième quart-temps et transformer le Target Center en cathédrale (56-27) !

Sentant sa fin de saison arriver à grands pas, Anthony Edwards (24 points) prend les choses en main pour relancer son équipe. Il marque 12 points dans les six dernières minutes de la mi-temps, Terrence Shannon Jr. (21 points) et Naz Reid lui emboîtent le pas, et la défense de Minnesota force plusieurs ballons perdus pour réduire son retard de moitié à la pause (74-61).

Les Spurs, sans le moindre doute

Si les Wolves avaient réussi à dominer le rebond offensif en première mi-temps, les Spurs les maintiennent à un tir par possession dans le troisième quart-temps. Seul Jaden McDaniels (13 points) tire son épingle du jeu alors que ses coéquipiers ne sont qu’à 4/17 aux tirs. Stephon Castle et De’Aaron Fox reprennent, eux, leur festival et l’écart atteint de nouveau les 28 points (104-76) !

Les Wolves tentent alors de jouer petit avec Naz Reid au poste de pivot, mais leur défense devient encore plus incapable de ralentir San Antonio. Dylan Harper (15 points) et Stephon Castle se régalent, Julian Champagnie (18 points) fait mouche de loin et l’avance passe au-dessus des 30 points (126-92).

Vainqueurs 139-109, les Spurs valident donc leur billet pour la finale de conférence. Leur duel face au Thunder sent la poudre !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démonstration des Spurs. Si Victor Wembanyama avait donné le ton lors du Game 5, c’est cette fois Stephon Castle qui a mis les Spurs sur orbite des deux côtés du terrain dès les premières minutes du match. Dans son sillage, De’Aaron Fox a répondu présent. Julian Champagnie a fait mouche de loin, Wemby a rendu une copie ordinaire, et Dylan Harper a de nouveau été électrique en sortie de banc. Les hommes de Mitch Johnson ont mené le match de bout en bout, à l’extérieur, pour envoyer les Wolves en vacances. Impressionnant !

– Julius Randle transparent. Incapable de trouver son rythme depuis le premier match de la série, Julius Randle a réalisé son pire match de la série cette nuit. Il a terminé la rencontre à 1/8 aux tirs pour seulement trois points et un +/- de -34 ! Pour espérer forcer un Game 7, les Wolves avaient besoin d’un Randle productif. Ça n’a pas été le cas. L’intérieur n’était pas le seul à se heurter à la défense de San Antonio. Jaden McDaniels (4/13 aux tirs), Rudy Gobert (0 points en 24 minutes) et Anthony Edwards (24 points mais 9/26 aux tirs) ont tous été maladroits.

– Cap sur Oklahoma City pour les Spurs. C’est la finale de conférence que tout le monde attendait et on va y avoir droit ! Les Spurs se rendront à Oklahoma City dans la nuit de lundi à mardi pour défier le champion en titre, toujours invaincu dans ces playoffs. San Antonio a relevé le défi présenté par les Wolves avec brio, montant en puissance tout au long de la série. Ils ont dominé les Game 2, 5 et 6, devenant au passage la première équipe de l’histoire à gagner trois matchs de 27 points ou plus dans la même série. Même s’ils ont battu le Thunder à trois reprises cette saison, la marche s’annonce beaucoup plus haute pour les Texans. Sont-ils capable de tenir tête à OKC ? La réponse va vite arriver.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.