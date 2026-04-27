Free agent, Ayo Dosunmu donnera la priorité aux Wolves

Anthony Edwards et Donte DiVincenzo blessés, Ayo Dosunmu a crevé l’écran lors du Game 4 et il faut s’attendre à ce qu’il joue plus de 40 minutes par match. Ce sera coimme titulaire, et l’ancien arrière des Bulls est l’une des révélations de ce début de playoffs.

« Plus je suis ici, plus j’ai d’opportunités de jouer des matchs sous les projecteurs, ce sont mes premiers playoffs depuis ma saison rookie, et on ne peut pas demander mieux d’être une pièce importante pour aider l’équipe à gagner », confie-t-il au Chicago Sun-Times. « Jouer un basket qui compte, jouer en playoffs, ça a toujours été un rêve pour moi, et c’est pour ça que j’écrivais ça dans mon journal tous les jours. »

Il a parlé avec l’ancien vice-président des Bulls

Dosunmu rêvait de vuivre de tels moments avec les Bulls, dans sa ville natale, mais son statut de futur free agent a contraint les dirigeants à le transférer. Depuis, ils ont été coupés, mais il révèle qu’il est resté en contact avec l’ancien vice-président Arturas Karnisovas.

«Quand j’ai été transféré, ça m’a aussi donné une motivation supplémentaire, parce que j’avais l’impression qu’ils avaient simplement jeté tout le travail qu’ils avaient investi en moi» poursuit-il. « J’ai pu fermer ce chapitre, parler avec Karnisovas. Il a dit ce qu’il avait à dire, j’ai dit ce que j’avais à dire, et on est passés à autre chose. C’est un business, et je leur souhaite le meilleur. Maintenant, je suis concentré sur le fait d’aller le plus loin possible en playoffs».

Ensuite, il pourra penser à la free agency et son futur contrat. Va-t-il prolonger aux Wolves, ou tester le marché à aller au plus offrant ? Une chose est sûre, il n’exclut pas de revenir à Chicago.

« Tout est possible quand on est free agent », a-t-il répondu. « C’est ça le principe : on écoute. On discute avec toutes les équipes intéressées. Je vais m’asseoir avec ma famille et réfléchir à la suite de ma carrière, mais Minnesota m’a montré beaucoup d’amour. J’apprécie vraiment ce que je reçois ici de la part du staff, des fans, des joueurs. Donc bien sûr, Minnesota aura la priorité pour faire les choses correctement et me faire sentir chez moi, au point que je n’aurai même pas besoin d’aller écouter d’autres offres. C’est ça, la free agency : discuter avec les équipes, donc je n’exclus aucune équipe. Mais ça, ce sera pour plus tard.»