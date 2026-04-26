Le MVP de la nuit | Héroïque, Ayo Dosunmu s’offre un double record

Donte DiVincenzo et Anthony Edwards blessés et forfait pour la suite de la rencontre, et avec Denver devant au score, les Wolves se retrouvaient dans une situation bien inconfortable à la mi-temps. Heureusement pour eux, ils ont Ayo Dosunmu. L’ancien arrière des Bulls avait déjà fait de très belles choses dans la troisième manche mais son Game 4 est encore plus impressionnant et abouti.

En se nourrissant des ballons perdus des Nuggets et avec la confiance accumulée, transformée en vent dans le dos, l’ancien des Bulls a inscrit 27 points rien qu’en seconde mi-temps, dont 15 dans le dernier quart-temps !

« Il était tout simplement incroyable, action après action », souligne Chris Finch. « Il va vite, conclut merveilleusement et met de gros shoots. Il n’a pas peur. »

Julius Randle : « Je ne savais pas qu’il était aussi fort »

Dans cette victoire des Wolves, Ayo Dosunmu a inscrit 43 points à 13/17 au shoot dont des parfaits 5/5 à 3-pts et 12/12 aux lancers-francs. Difficile de faire plus propre et décisif et forcément, son ancien record en playoffs de 25 points, qui datait du Game 3, explose. Mais ce n’est pas tout et un seul record ne suffira pas à raconter cette inoubliable soirée pour lui.

En effet, jamais un remplaçant n’avait inscrit autant de points dans une rencontre de playoffs depuis Fred Brown et ses 45 points pour Seattle, le 15 avril 1976, face aux Suns. L’arrière de Minnesota signe ainsi un record NBA sur les 50 dernières années !

« Ça peut sembler bateau de le dire comme ça mais je ne prends pas ce moment pour acquis car je sais à quel point c’est dur et pénible d’en arriver jusqu’ici », confie celui qui, en plus d’être un véritable facteur X dans cette série, va voir son rôle grandir encore davantage avec la fin de saison de Donte DiVincenzo et si Anthony Edwards est lui aussi forfait quelque temps.

« Je ne savais pas qu’il était aussi fort », conclut Julius Randle. « Franchement. Quand j’étais à l’Est et qu’il jouait à Chicago avec DeMar DeRozan et Zach LaVine, je ne sais pas s’il avait autant d’opportunités. Mais franchement, je suis content qu’on l’ait. »

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27:24 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26:14 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29:06 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 2024-25 CHI 46 30:18 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3 2025-26 CHI 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.7 0.8 1.4 0.3 15.0 2025-26 MIN 24 28:55 52.1 41.4 92.5 0.6 3.6 4.2 3.5 2.2 1.0 1.5 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.