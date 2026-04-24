Ayo Dosunmu, le loup lancé à toute allure

Au moment où Donte DiVincenzo a intercepté la passe de Nikola Jokic, Bruce Brown était bien en avance sur Ayo Dosunmu sur le repli défensif. Une fois servi en transition, il ne lui a fallu qu’un dribble (et un paquet de pas supplémentaires…) pour dépasser le défenseur et se propulser vers le cercle opposé.

Sur ce troisième match face à Denver, celui-ci a clairement évolué sur un rythme supérieur à tout le monde, qu’aucun joueur des Nuggets n’a été en mesure de suivre. Cette action dans le second quart-temps, comme un paquet d’autres attaques de cercle, a permis à sa formation de faire l’écart.

« J’attendais qu’il se réveille un peu. Chaque match est meilleur. Désormais, cette mentalité d’attaquer le cercle qu’il a eue toute la saison pour nous est de retour. Je trouvais qu’il était un peu hésitant à le faire sur les deux premiers matchs, il cherchait ses marques », remarque Chris Finch.

Son « 2e » 6e homme, avec Naz Reid, avait signé 14 points lors du premier match, puis 9 dans le second, en prenant en cumulé la moitié de ses tirs à 3-points. La nuit passée, sans convertir de loin (0/3), il a fait d’énormes dégâts dans la raquette adverse.

Sa 2e expérience en playoffs

« On n’aborde jamais une rencontre en essayant de prévoir à l’avance comment les choses vont se passer. J’ai essayé d’utiliser ma vitesse et ma vivacité pour pénétrer dans la raquette. Créer des actions, finir au cercle ou, si je ne pouvais pas, ressortir le ballon. Je pense avoir été un peu plus tranchant aujourd’hui. J’ai été très percutant en jouant vers l’avant, et ça a payé », livre-t-il.

Dans ce match, au cœur de sa deuxième série de playoffs en carrière, après un précédent avec les Bulls en 2022, il s’est offert son record en phases finales : 25 points (10/15 aux tirs), 9 passes et 3 rebonds en 32 minutes. Une production qui venait confirmer sa place prise dans le jeu des Wolves depuis son arrivée.

« C’est évidemment une grosse expérience en playoffs pour lui, et il a répondu présent quand on a eu besoin de lui. Que ce soit en transition ou sur ses coupes, ses appels à l’opposé de l’action étaient exceptionnels aujourd’hui. Il a mis des paniers faciles quand on en avait le plus besoin. C’était un plaisir de le voir jouer », dit encore son coach.

Son joueur de 26 ans peut d’autant plus savourer que son ex-formation, les Bulls, sont déjà en vacances depuis un moment. « C’est une bénédiction. […] J’ai été gâté lors de mon année rookie en atteignant les playoffs, et j’en suis à ma cinquième année maintenant. J’ai donc passé quatre saisons sans y retourner. C’est quelque chose que je ne peux pas et que je ne veux pas prendre pour acquis. Avoir l’opportunité de jouer en playoffs, ça me donne un sentiment d’urgence et une motivation supplémentaire », termine-t-il.

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27:24 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26:14 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29:06 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 2024-25 CHI 46 30:18 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3 2025-26 CHI 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.7 0.8 1.4 0.3 15.0 2025-26 MIN 24 28:55 52.1 41.4 92.5 0.6 3.6 4.2 3.5 2.2 1.0 1.5 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.