Les Wolves étouffent Nikola Jokic et prennent l’avantage

Les Wolves prennent le contrôle de la série de façon autoritaire ! De retour dans le Minnesota, les hommes de Chris Finch ont sorti les barbelés pour contenir l’attaque des Nuggets, avec un Nikola Jokic à 27 points et 15 rebonds, mais seulement 7/26 aux tirs. Privés d’Aaron Gordon touché au mollet, les visiteurs n’ont shooté qu’à 34% de réussite en inscrivant le… tiers de leurs points sur la ligne des lancers (32-40), avec un Jamal Murray limité à 16 unités (5/17).

En face, tous les titulaires des Wolves ont inscrit 10 points ou plus, dont un Jaden McDaniels en grande forme (20 points et 10 rebonds), mais Ayo Dosunmu a terminé meilleur marqueur en sortie de banc (25 points et 9 passes). Le tout alors qu’Anthony Edwards (17 points), gêné par son genou, a multiplié les passages au vestiaire. Sans conséquence dans un match dominé de bout en bout par les locaux.

Nikola Jokic avait pourtant démarré la rencontre avec l’intention d’effacer son 8/20 aux tirs du match 2. Problème : après trois minutes de jeu, le leader des Nuggets avait manqué ses cinq premiers tirs. Sa 6e tentative, en se rapprochant du cercle ? Contrée par Rudy Gobert ! Ce dernier, après avoir également stoppé Christian Braun, allait signer une « no look » passe vers Julius Randle sous le cercle et Minnesota, boosté par le très bon départ de Jaden McDaniels, pouvait s’envoler au score (18-6) après cinq minutes de jeu.

Les deux équipes manquaient terriblement d’adresse extérieure, mais les Wolves, encore incapables de sanctionner de loin, avaient la bonne idée d’attaquer le cercle, que les Nuggets avaient beaucoup de mal à protéger. Le Français terminait ainsi un 2+1 en sortie de « pick-and-roll », quand Julian Strawther, puis Jokic manquaient leur passe de relance pour clore le quart-temps (25-11).

La paire Ayo Dosunmu – Donte DiVincenzo booste les Wolves

Alors que les visiteurs retrouvaient un peu d’élan offensif grâce à l’entrée de Zeke Nnaji, on se doutait que l’écart pouvait s’aggraver si les Wolves finissaient par convertir de loin. Ce qui a été le cas, avec Naz Reid, puis Edwards après une interception de Donte DiVincenzo. Ce dernier, bien servi par Ayo Dosunmu dans le corner, a sanctionné à son tour pour consolider une avance de plus de 20 points en faveur des Wolves (55-32), qui venaient d’inscrire dix tirs de suite.

Euphoriques, les Wolves voyaient même Gobert tenter un improbable « floater » (qui finira… en airball). Reste que Minnesota rentrait au vestiaire sûr de sa force (61-39). Les tendances de la première période seront confirmées par la suite. Si, après un « hook » main gauche de Gobert, les Nuggets ont signé un petit « run », Jokic a continué d’arroser de loin.

Bones Hyland, lui, ne s’est pas gêné pour faire danser Spencer Jones et sanctionner de très loin son ancienne équipe. Cet écart d’une vingtaine de points allait ainsi se stabiliser pendant de longues minutes, jusqu’à l’entame d’un dernier quart-temps (88-68) qui n’apportera pas davantage de réponses aux visiteurs. McDaniels en profitait pour signer un gros dunk dans le trafic devant Jokic comme pour envoyer un nouveau message à Denver.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Rudy Gobert ne lâche pas Nikola Jokic. Le Français a signé une nouvelle performance défensive de très haut niveau face au Serbe qui a eu beaucoup de mal à s’exprimer près du cercle. Et comme celui-ci a énormément arrosé de loin (2/10), neutralisant ainsi le « pick-and-pop » avec Murray, cela donne un très pauvre ratio à 7/26 aux tirs. Beaucoup de maladresse donc, mais également énormément de tentatives (7e total de la saison) pour le maître à jouer de Denver qui n’a pas eu son impact habituel à la création. La différence d’impact au score entre les deux pivots est sans appel : +18 pour Gobert contre – 21 pour Jokic.

La mobylette Ayo Dosunmu. Sans complexe, l’ancien joueur des Bulls a apporté un immense coup de jus à sa formation, notamment dans le second quart-temps. Clairement le joueur le plus rapide sur le parquet, il n’a cessé d’accélérer en transition pour sanctionner les errements défensifs des Nuggets. À l’arrivée, une prestation immense pour l’arrière qui disputait seulement son 8e match de playoffs en carrière.

Le grand écart dans la raquette. Les amateurs de tirs à 3-points ne regarderont pas ce match terminé avec un 25% de réussite général. Les Wolves ont compensé cette maladresse par leur activité au cercle en inscrivant 68 points dans la raquette adverse, soit le double des Nuggets. Sans doute que l’absence d’Aaron Gordon a pesé, mais cet écart témoigne de l’écart de dynamique offensive entre les deux formations sur la soirée, avec une attaque des Wolves bien plus en mouvement (31 passes décisives à 12) pour générer les intervalles d’attaque du cercle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.