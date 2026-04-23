Les Nuggets veulent répondre sur le terrain à l’attaque de Jaden McDaniels

Jaden McDaniels était d’humeur piquante après le succès des Wolves sur le parquet de Denver lundi soir lors du Game 2. L’ailier de Minnesota s’est lâché pour justifier la fin de match très réussie des siens dans cette rencontre remportée 114-119.

« Il fallait insister sur Jokic, Murray, tous leurs mauvais défenseurs », s’était-il emporté. « Tim Hardaway Jr, Cam Johnson, Aaron Gordon… Toute leur équipe. Rentrez-leur dedans. Ce sont tous de mauvais défenseurs. Ils n’ont pas de joueurs capables de protéger leur cercle, et si Jokic y est, nous sommes toujours plus athlétiques qu’eux et nous pouvons finir nos actions. »

48 heures plus tard, les Nuggets n’ont pas pu passer à côté de cette amabilité, mais n’ont pas souhaité rentrer dans le jeu de leur adversaire. S’ils n’avaient pas souhaité commenter sur le coup lundi soir, Aaron Gordon se contentant d’un laconique « Je n’en ai rien à faire », la préparation du Game 3 de jeudi soir les a vus être relancés sur le sujet.

« J’ai hâte d’entendre son podcast » a rétorqué mercredi l’entraîneur David Adelman, visiblement très peu amusé par le sujet. « C’est un très bon joueur. Tout le monde a un avis sur tout de nos jours. Cela va aider ses réseaux sociaux. » « Ils parlent beaucoup » a estimé Cam Johnson, guère plus souriant que son coach. « Toute la saison. Toute la série. Laissez-les parler. Laissez-les sortir ce qu’ils ont sur le cœur. »

Une motivation supplémentaire ? Très peu pour les Nuggets

Denver avait été plus en difficulté dans le quatrième quart-temps lundi, en souffrance notamment face à l’intensité de leur adversaire au rebond offensif (20 points à 3) alors que le match s’était joué une nouvelle fois sur quelques possessions. « Je pense que nous avons été plutôt bons défensivement » a considéré Christian Braun, un peu plus prolixe. « Il y a certains aspects sur lesquels nous aurions pu mieux jouer. Nous avons fait quelques erreurs, notamment en fin de match, que nous ne faisons pas habituellement. Mais nous ne sommes pas vraiment inquiets des commentaires ou de ce que les gens disent. Nous avons simplement à gérer ce que les Denver Nuggets font, et quand nous faisons cela, c’est là où nous sommes à notre meilleur niveau. »

La franchise des Rocheuses tient davantage à éteindre les braises qu’à souffler dessus. Et elle ne voit pas en quoi les propos de McDaniels devraient servir de source de motivation supplémentaire. « Cela ne marche pas sur moi » a assuré David Adelman, qui a usé de fact-checking pour répondre à distance au joueur des Wolves. « Les discours, c’est intéressant. Vous entendez tellement de choses. Nous sommes devenus paresseux dans notre société. Quel est notre defensive rating dans cette série après deux matchs ? 109 (109,3 pour être exact, en nets progrès par rapport aux 117,4 en saison régulière). Cela donne quoi ? Le sixième rating sur ces playoffs ? OK. Question suivante. »

« Je ne vais pas alimenter ces bêtises »

« Cela fait partie de la rivalité » considère Christian Braun. « Je ne pense que cela ait pris qui que ce soit par surprise. Il dit sa vérité en quelque sorte, et ce qu’il pense. Nous allons le laisser faire. Nous voulons nous occuper de nous. Vous ne devriez pas avoir besoin d’une motivation pour vous pousser en playoffs. Si tel est le cas, alors vous n’êtes probablement pas dans le bon état d’esprit au bon moment. »

David Adelman a beau assurer qu’il ne se servirait pas des mots de Jaden McDaniels, son ailier Cam Johnson semblait penser que ces quelques phrases pourraient bien être accrochées au tableau des Nuggets dans le vestiaire. « Mais je ne vais pas alimenter ces bêtises » a-t-il aussitôt insisté. De quoi donner un peu plus de piment à une série qui n’en manquait déjà pas dans le jeu. Sur leurs 30 affrontements depuis 2022-2023, saison qui a véritablement lancé les hostilités entre les deux franchises, Denver comme Minnesota s’est imposé chacun 15 fois.