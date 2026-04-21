Les Wolves effacent 19 points de retard et reprennent la main

Les Nuggets et les Wolves ne déçoivent jamais. Après un Game 1 à rebondissements, Denver entame ce deuxième match à fond. Toujours bien défendus par Minnesota, Nikola Jokic (24 points, 15 rebonds, 8 passes) se transforme en créateur pour le plus grand plaisir du duo Jamal Murray – Christian Braun. Malgré les 17 points de Julius Randle (24 points, 9 rebonds, 6 passes) et d’Anthony Edwards (30 points, 10 rebonds), la maladresse de Minnesota contraste avec la réussite insolente des Nuggets, et Denver prend le large (39-23).

Un nouveau tir à 3-points de Jamal Murray (30 points, 7 rebonds, 7 passes) fait passer l’écart à +19 dans une Ball Arena aux anges (44-25). Lors des cinq minutes suivantes, tout s’inverse pourtant. Anthony Edwards prend le match à son compte. Bien épaulé par Naz Reid (11 points, 9 rebonds) et Julius Randle, « Ant Man » marque 13 points pour démarrer et conclure un 30-9 qui donne l’avantage aux Wolves (55-53) ! Reid et Ayo Dosunmu (9 points, 5 passes) font même passer l’écart à +8 (64-56), mais Denver termine la mi-temps sur un 8-0 avec un tir à 3-points de Tim Hardaway Jr. (16 points), suivi d’un buzzer-beater de Jamal Murray du milieu de terrain (64-64) !

Au bout du suspense

Après la pause, ce sont les deux défenses qui prennent le dessus. Dans ce contexte, c’est Nikola Jokic qui prend ses responsabilités. Il marque 16 points dans le troisième quart-temps pour mettre son équipe devant, et il faut 7 points de Bones Hyland (13 points) pour garder les Wolves en embuscade (93-90).

Naz Reid et Bruce Brown se répondent coup pour coup alors que l’intensité monte d’un ton pour débuter le dernier quart-temps (105-100). Un 10-2 de Minnesota, conclu par un lay-up de Donte DiVincenzo (16 points, 7 rebonds, 6 passes) en transition, force la main de David Adelman (110-107). Le temps mort de l’entraîneur ne change pas la donne. Rudy Gobert enchaîne trois stops défensifs de suite sur Nikola Jokic, puis un dunk autoritaire sur rebond défensif pour enfoncer le clou (112-108).

Aaron Gordon puis la réponse de Nikola Jokic sur Rudy Gobert gardent les Nuggets dans le coup, mais un lancer franc raté de Christian Braun (16 points), puis un dunk de Donte DiVincenzo dans les dernières secondes, offrent une belle victoire et l’avantage du terrain à Minnesota ! Les Nuggets restaient sur 13 victoires de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Edwards un peu plus dans l’histoire des Wolves. Cette nuit, la star des Wolves a atteint la barre des 30 points en playoffs pour la 16e fois de sa carrière, soit une fois de plus que tout le reste des joueurs de l’histoire de la franchise ! Edwards a marqué 13 de ses 30 points en deuxième quart-temps pour ramener son équipe dans le match après avoir comblé un déficit de 19 points.

– Nikola Jokic et Jamal Murray en panne sèche. Le duo des Nuggets comptait 50 points après trois quart-temps, et ils ont fini la rencontre avec… 54 ! Dans un dernier quart-temps intense, les deux joueurs étaient sur les rotules. Ils ont également été bien défendu par la paire Rudy Gobert – Jaden McDaniels. Nikola Jokic a terminé le dernier quart temps à 1/7 aux tirs, alors que le Canadien a lui raté quatre de ses cinq tirs.

– Les lancer-francs font la différence. Pendant les trois quarts du match, les Wolves ont manqué de réussite sur la ligne des lancers-francs. Pendant longtemps, leurs dix ratés en trois quart-temps planaient comme une épée de Damocles au-dessus de leur tête. Et puis, tout a changé. Minnesota signe un 6 sur 7 en dernier quart-temps alors que le 1/2 de Christian Braun à 19 secondes de la fin du match a empêché les Nuggets d’égaliser.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.