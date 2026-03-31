Ayo Dosunmu s’installe comme homme à tout faire des Wolves

« Tout était fluide… J’ai eu le sentiment que nous avons pratiqué l’un de nos meilleurs basket en matière de rythme depuis un moment », félicite Chris Finch, après avoir mis en avant un des joueurs qui a particulièrement contribué à ce bon rythme des Wolves sur le parquet des Mavs : Ayo Dosunmu.

Comme Anthony Edwards, celui-ci effectuait son retour après un (plus court) passage à l’infirmerie, en raison d’une gêne au mollet, qui l’a poussé à faire l’impasse sur deux matchs. Un mollet qui ne semble pas du tout l’avoir dérangé à Dallas.

« Il a commencé le match de façon formidable, jouant avec une grande vitesse tout en faisant preuve de patience, en trouvant Rudy (Gobert). J’ai adoré son abnégation pour aller chercher les rebonds, son activité. Il est resté dans le rythme », décrit le coach, dont la formation a terminé avec 33 points en contre-attaque.

Son arrière a été pour beaucoup dans ce total. Le joueur arrivé des Bulls il y a quelques semaines a passé sa soirée à capter les rebonds défensifs pour mieux se lancer en contre, où il a régulièrement pris de vitesse la défense texane.

« Prendre des rebonds en tant qu’arrière est très important pour nous parce que ça me permet de pousser le rythme. Je suis capable de partir tout de suite, c’est un autre moyen de déséquilibrer la défense. Je crois qu’à un moment, j’ai pris un rebond et fait une relance vers Julius (Randle), il avait déjà son défenseur dans le dos. Donc, à partir de là, c’est facile pour lui de créer du jeu », analyse le joueur de 26 ans.

Second triple-double en carrière

Ce dernier a carrément terminé meilleur rebondeur de sa formation avec 15 prises, un nouveau record en carrière. En cumulant avec ses 18 points (8/13 aux tirs) et 12 passes (un seul ballon perdu), cela donne un premier triple-double avec sa nouvelle équipe. Le second en carrière, après celui posté avec les Bulls en décembre 2024.

« La progression est énorme et le fait de se sentir à l’aise avec les gars, de comprendre… On a une équipe très singulière. On a tellement de manières différentes dont les gars peuvent attaquer et aider à peser sur le match. Chaque fois que je suis sur le terrain, j’ai l’opportunité d’utiliser ma vitesse et d’être capable d’aider les autres tout en étant agressif pour moi-même », juge l’arrière.

Ce dernier le fait très bien en ce moment en tournant à 18.8 points (52.1% dont 47.6% de loin), 9.4 rebonds et 6.8 passes depuis cinq matchs (titulaire à chaque fois). Le signe d’un joueur qui s’installe dans le jeu des Wolves.

« Plus je prends mes marques, plus je suis capable, d’aider les gars à obtenir des paniers faciles, (comme) Rudy, Julius, et même Ant. C’est une superstar dans cette ligue. Donc je ne veux pas qu’il doive se battre de toutes ses forces à chaque match pour obtenir des tirs. Il mérite lui aussi d’avoir des paniers faciles parfois. Alors j’essaie juste d’être ce gars qui peut aider les autres », termine-t-il d’ailleurs.

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27:24 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26:14 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29:06 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 2024-25 CHI 46 30:18 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3 2025-26 CHI 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.7 0.8 1.4 0.3 15.0 2025-26 MIN 18 27:40 52.5 42.9 87.5 0.5 3.2 3.7 3.3 2.3 0.8 1.2 0.2 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.