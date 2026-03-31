Les Wolves assurent à Dallas pour le retour d’Anthony Edwards

La visite des Wolves à Dallas a viré à la formalité. Minnesota s’est facilement imposé de 30 points sur le parquet des Mavericks lundi (124-94). Les visiteurs ont profité des retours de blessure d’Anthony Edwards et d’Ayo Dosunmu, auteur d’un triple-double, pour passer une soirée très tranquille.

La seule petite alerte est peut-être survenue avant même le coup d’envoi. Annoncé titulaire après six matchs d’absence, Anthony Edwards n’est pas présent pour débuter la rencontre. Un simple contretemps, puisque l’arrière vedette des Timberwolves arrive sur le banc peu après l’entame du match, et rentre après une minute de jeu. Juste ce qu’il faut pour ponctuer la première série des siens, lancée par l’adresse extérieure de Donte DiVincenzo et d’Ayo Dosunmu. L’ancien joueur des Bulls est dans tous les bons coups à la finition comme à la création pour mener un 19-2 dès le premier quart-temps. Minnesota prend rapidement 13 longueurs d’avance et se facilité la vie.

Anthony Edwards soigne son retour, Cooper Flagg en souffrance

Seul Brandon Williams en sortie de banc tient bon pour Dallas, bien maladroit par ailleurs. Cooper Flagg est en grande difficulté et débute ainsi son match par un affreux 1/10 au tir… Le rookie a le mérite de se battre et contre Rudy Gobert, avant de recevoir quelques minutes plus tard une gifle involontaire du Français, pour ce qui aurait pu être une faute flagrante synonyme de suspension automatique pour deux match. Sans donner le sentiment de forcer, les Wolves maintiennent leur rythme de croisière et leur avance. En plus de sa bonne défense sur Flagg en l’absence de Jaden McDaniels, le local de l’étape Julius Randle est dans un bon soir en attaque. Edwards confirme, lui, que son genou semble aller mieux en se jouant de Max Christie pour monter au dunk.

En tête de dix points à la pause (56-46), les Wolves se donnent un peu plus d’air juste après la sortie des vestiaires. Le duo DiVincenzo (5/9 à 3-points) – Dosunmu est de nouveau à la manœuvre, et Edwards exploite au mieux son temps de jeu limité. Cela fait beaucoup, trop même pour des Mavericks trop peu armés pour résister à la charge des visiteurs, auteurs d’un 18-4 en moins de quatre minutes. Les Wolves prennent 24 points d’avance et ne seront plus jamais rejoints. Daniel Gafford limite la casse par on activité près du cercle, mais le mal est déjà fait.

Le dernier quart-temps offre à Chris Finch l’occasion de faire tourner, laissant se reposer Edwards, ou Gobert, également limité par les fautes. Dosunmu en profite pour sa part pour valider son deuxième triple-double en carrière, et le rookie français Joan Beringer de se montrer avec six points en cinq minutes. Avec sérieux, Minnesota s’impose après avoir compté jusqu’à 33 points d’avance dans l’ultime acte.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Edwards, retour réussi. La petite interrogation autour de son absence au coup d’envoi a vite été balayée. Le All-Star des Wolves était là, et bien là, en jambes des deux côtés du parquet. Malgré un temps de jeu limité, «Ant-Man» s’est bien dégourdi les jambes avec 17 points à 7/13 et 4 passes décisives.

– Les Mavericks avaient oublié de revenir défendre… Et Ayo Dosunmu les en remercie. Dallas s’est fait surprendre un nombre colossal de fois sur les remontées de balle éclair de Minnesota, et en particulier de son dragster arrivé en cours de saison. Lui aussi de retour après deux matchs d’absence, Dosunmu a été remarquable avec 18 points à 8/13, 15 rebonds (record en carrière), 12 passes décisives et 3 interceptions. Même sans avoir été trop dispendieux avec le ballon, les Mavs ont laissé leurs adversaires marquer 33 points en contre-attaque…

– L’American Airlines Center fait grise mine. La saison de Dallas était déjà à mettre aux oubliettes depuis de longues semaines. Mais les Mavericks auraient sans doute voulu éviter d’encaisser une 13e défaite consécutive à domicile, pire série de toute leur histoire dans leur salle actuelle. Il fallait remonter à la saison 1993-1994 pour trouver pareille disette dans l’histoire de la franchise texane (19 défaites à l’ancienne Reunion Arena). Les joueurs de Jason Kidd n’ont gagné que cinq de leur trente dernières rencontres…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.