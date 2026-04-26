Les Wolves d’un immense Ayo Dosunmu font le break malgré deux graves blessures !

Aaron Gordon est de retour pour ce Game 4 face aux Wolves mais celui qui domine les débats, c’est bien Nikola Jokic. Contrairement à la troisième manche, le Serbe inscrit plusieurs paniers dès l’entame de rencontre. Il est même peut-être le seul à vraiment entrer dans la rencontre. Donte DiVincenzo la quitte dès les premières secondes d’ailleurs, touché au tendon d’Achille. Il ne reviendra pas du match. Les Nuggets ont les commandes (22-23) avant le deuxième quart-temps, marqué par la troisième faute de Jaden McDaniels.

De plus, deuxième coup dur pour Chris Finch, Anthony Edwards, qui n’était pas dans son assiette dans le jeu, se blesse au genou gauche, sur une mauvaise réception après une tentative de contre. Là aussi, fin de rencontre pour l’arrière All-Star. Denver, en ne perdant pas de ballons, parvient à profiter des vents contraires pour Minnesota pour être encore devant à la pause (50-54). Les Wolves ayant perdu leurs deux meilleurs shooteurs, les solutions sont à trouver ailleurs.

Ayo Dosunmu et Julius Randle sont alors plus agressifs. Le premier surtout, qui profite à merveille des premiers ballons perdus des hommes de David Adelman. Économes jusque-là, ils lâchent trop de possessions et Minnesota se régale en transition et inverse la tendance (82-78). Ça se confirme en dernier acte, avec un 11-2 des Wolves. Le match est dans leurs mains et même les cinq points de suite de Jamal Murray ne suffissent pas pour les faire trembler. Surtout quand Ayo Dosunmu enchaîne les paniers.

La rencontre se termine par une grosse échauffourée entre Jaden McDaniels et Nikola Jokic, le second reprochant au premier d’avoir été marqué un panier à une seconde de la fin, alors que tout était plié. Cette tension pour conclure, les 43 points de Dosunmu, les blessures à Minnesota : il s’est passé énormément de choses dans cette soirée. Reste un constat, la victoire 112-96 et le 3-1 des Wolves désormais.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La valse des blessés à Minnesota. Est-ce une victoire à la Pyrrhus pour les Wolves ? La suite le dira. En attendant, la saison de Donte DiVincenzo est terminée, à cause, comme d’autres avant lui en playoffs 2025, d’une rupture du tendon d’Achille. Pour Anthony Edwards et son genou gauche, c’est encore flou. Mais son articulation a souffert. Même avec un 3-1 en poche et cette victoire arrachée sans eux, les prochains jours ne seront pas les mêmes si le All-Star doit lui aussi déclarer forfait pour la fin de la série, voire des playoffs. Les Wolves sont partagés entre la joie de la victoire et l’inquiétude du diagnostic.

– La performance d’Ayo Dosunmu. Déjà très bon dans le Game 3, l’ancien des Bulls a récidivé avec une performance encore plus aboutie. Leader offensif de son équipe en deuxième mi-temps avec 27 unités, il a inscrit 43 points au total à 13/17 au shoot dont 5/5 à 3-pts ! Il a parfaitement profité des ballons perdus des Nuggets et joue avec une énorme confiance, se transformant en facteur X de la série.

– L’attaque des Nuggets en seconde période. Avec un Nikola Jokic agressif et dominant Rudy Gobert en première période, plus un seul ballon perdu, Denver avait pris la rencontre par le bon bout. Les blessures des Wolves ajoutant des pourcentages de chance de l’emporter. Mais après la pause, les ballons perdus commencent à se multiplier et les Wolves les transforment en points. Le Serbe est aussi moins efficace (1/10 au shoot en seconde période) et avec ces deux boulets, plus Jamal Murray maladroits et des seconds coûteaux pas assez tranchants, ils ont finalement coulé et se retrouvent déjà dos au mur.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.