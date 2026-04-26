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Nikola Jokic expulsé après son pétage de plomb sur Jaden McDaniels

Publié le 26/04/2026 à 8:06 Twitter Facebook

NBA – Nikola Jokic n’a pas du tout apprécié que Jaden McDaniels marque un panier à la dernière seconde alors que tout le monde avait arrêté de jouer…

nikola jokic

Lorsqu’il reste quelques secondes, et que le match est plié, la coutume veut qu’on fasse défiler le chrono et qu’on ne joue pas la dernière possession. Sauf que cette nuit, Jaden McDaniels en a décidé autrement, et il est validé la victoire des Wolves d’un petit lay-up à la dernière seconde.

Un geste qui a mis hors de lui Nikola Jokic. Le Serbe a traversé tout le terrain pour dire ses quatre vérités à l’ailier de Minnesota. S’en est suivi un gros accrochage, et même une énorme mêlée ! Après visionnage des images, les arbitres ont sanctionné le duo Jokic-Randle, expulsés pour leur rôle dans ce début de bagarre.

« Je ne regrette pas parce qu’il a marqué alors que tout le monde avait arrêté de jouer » a réagit Nikola Jokic, soutenu par son coach David Adelman : « Je n’ai pas aimé ce qu’a fait McDaniels… Le match était terminé. En 2026, ce genre de chose ne se fait plus. C’est plutôt un truc des années 80. Mais c’est son style. »

Quant à McDaniels, qui chambre les Nuggets depuis le premier jour, il fait l’idiot. « Je ne sais pas ce que Jokic m’a dit, honnêtement… J’ai juste vu quelqu’un de vraiment énorme. »

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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