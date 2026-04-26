Le drame pour Donte DiVincenzo, l’angoisse pour Anthony Edwards

Les Wolves n’avaient clairement pas le coeur à célébrer cette 3e victoire de suite face aux Nuggets. A un petit succès d’une qualification pour le prochain tour, les partenaires de Rudy Gobert ont perdu leur arrière titulaire Donte DiVincenzo dès la première minute. Et le verdict est très lourd : rupture du tendon d’Achille droit. La même blessure que Tyrese Haliburton, Jayson Tatum ou Damian Lillard, et on ne devrait le revoir que dans un an, voire 18 mois.

Donte Divincenzo just suffered a non contact injury. This looks horrible. Oh my goodness. pic.twitter.com/IN9FoYrWED — Legion Hoops (@LegionHoops) April 26, 2026

« Je suis complètement dévasté pour Donte », résume Chris Finch, qui a perdu dans la même soirée son backcourt titulaire. En effet, Anthony Edwards est aussi sorti sur blessure, et c’est le genou gauche de la superstar de Minnesota qui n’a pas tenu. Pour l’instant, on ne connait pas la gravité de la blessure, mais à Minny, tout le monde est très inquiet. Au regard des images, on serait plutôt sur une hyperextension.

Anthony Edwards has been ruled out for the rest of Game 4 with a left knee injury, Timberwolves say. Another tough blow for Minnesota after losing Donte DiVincenzo to a right lower leg injury earlier in the game. DiVincenzo left the arena in a wheelchair. pic.twitter.com/qQyu7Je1vN — Michael Scotto (@MikeAScotto) April 26, 2026

« J’ai eu le cœur brisé », a réagi Ayo Dosunmu, héros de ce Game 4 avec ses 43 points. « Ce match est pour eux. Ant, Donte, ils comptent énormément pour la franchise. Je leur envoie mes prières. J’espère un rétablissement rapide. J’espère qu’ils vont bien, mais ce match, à titre personnel, était pour eux. »

En position favorable pour la suite avec cette 3e victoire, les Wolves pourraient donc finir les playoffs sans leurs arrières titulaires.