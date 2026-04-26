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Le drame pour Donte DiVincenzo, l’angoisse pour Anthony Edwards

Publié le 26/04/2026 à 7:35 Twitter Facebook

NBA – Dans la même soirée, les Wolves ont perdu leurs deux arrières titulaires, Donte DiVincenzo et Anthony Edwards !

Anthony Edwards

Les Wolves n’avaient clairement pas le coeur à célébrer cette 3e victoire de suite face aux Nuggets. A un petit succès d’une qualification pour le prochain tour, les partenaires de Rudy Gobert ont perdu leur arrière titulaire Donte DiVincenzo dès la première minute. Et le verdict est très lourd : rupture du tendon d’Achille droit. La même blessure que Tyrese Haliburton, Jayson Tatum ou Damian Lillard, et on ne devrait le revoir que dans un an, voire 18 mois.

 « Je suis complètement dévasté pour Donte », résume Chris Finch, qui a perdu dans la même soirée son backcourt titulaire. En effet, Anthony Edwards est aussi sorti sur blessure, et c’est le genou gauche de la superstar de Minnesota qui n’a pas tenu. Pour l’instant, on ne connait pas la gravité de la blessure, mais à Minny, tout le monde est très inquiet. Au regard des images, on serait plutôt sur une hyperextension.

« J’ai eu le cœur brisé », a réagi Ayo Dosunmu, héros de ce Game 4 avec ses 43 points. « Ce match est pour eux. Ant, Donte, ils comptent énormément pour la franchise. Je leur envoie mes prières. J’espère un rétablissement rapide. J’espère qu’ils vont bien, mais ce match, à titre personnel, était pour eux. »

En position favorable pour la suite avec cette 3e victoire, les Wolves pourraient donc finir les playoffs sans leurs arrières titulaires.

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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