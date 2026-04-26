« Plusieurs semaines » d’absence pour Anthony Edwards…

Reverra-t-on Anthony Edwards en playoffs cette année ? La question mérite d’être posée, car ESPN annonce qu’il sera absent « plusieurs semaines » en raison d’une hyperextension au genou gauche doublée d’une contusion osseuse.
À la vue des images, on pouvait s’attendre à ce type de blessure, et c’est un moindre mal pour Minnesota, qui a également perdu Donte DiVincenzo la nuit dernière, mais pour de nombreux mois à cause d’une rupture du tendon d’Achille.
C’est en contestant une pénétration de Cam Johnson qu’Anthony Edwards est mal retombé sur son genou, qui s’est bloqué net à l’impact. Il s’est ensuite tordu de douleur au sol, avant de quitter le parquet aidé par deux membres du staff.
Si les Timberwolves ont certes réussi à l’emporter grâce à Ayo Dosunmu, pour mener 3-1 contre les Nuggets au premier tour, il faudra que leur parcours en playoffs s’éternise pour espérer retrouver leur arrière All-Star dès cette saison. Reste d’abord à finir le travail face à Denver avant de penser à la suite (San Antonio en demi-finale de conférence ?).
|Anthony Edwards
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|MIN
|72
|32:08
|41.7
|32.9
|77.6
|0.8
|3.8
|4.7
|2.9
|1.8
|1.1
|2.2
|0.5
|19.3
|2021-22
|MIN
|72
|34:15
|44.1
|35.7
|78.6
|0.9
|3.9
|4.8
|3.8
|2.3
|1.5
|2.6
|0.6
|21.3
|2022-23
|MIN
|79
|35:58
|45.9
|36.9
|75.6
|0.6
|5.2
|5.8
|4.4
|2.4
|1.6
|3.3
|0.7
|24.6
|2023-24
|MIN
|79
|35:04
|46.1
|35.7
|83.6
|0.7
|4.8
|5.4
|5.1
|1.8
|1.3
|3.1
|0.5
|25.9
|2024-25
|MIN
|79
|36:21
|44.7
|39.5
|83.7
|0.8
|4.9
|5.7
|4.5
|1.9
|1.2
|3.2
|0.6
|27.6
|2025-26
|MIN
|61
|35:02
|48.9
|39.9
|79.6
|0.6
|4.4
|5.0
|3.7
|1.9
|1.4
|2.9
|0.8
|28.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.