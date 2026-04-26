« Plusieurs semaines » d’absence pour Anthony Edwards…

Reverra-t-on Anthony Edwards en playoffs cette année ? La question mérite d’être posée, car ESPN annonce qu’il sera absent « plusieurs semaines » en raison d’une hyperextension au genou gauche doublée d’une contusion osseuse.

À la vue des images, on pouvait s’attendre à ce type de blessure, et c’est un moindre mal pour Minnesota, qui a également perdu Donte DiVincenzo la nuit dernière, mais pour de nombreux mois à cause d’une rupture du tendon d’Achille.

C’est en contestant une pénétration de Cam Johnson qu’Anthony Edwards est mal retombé sur son genou, qui s’est bloqué net à l’impact. Il s’est ensuite tordu de douleur au sol, avant de quitter le parquet aidé par deux membres du staff.

Si les Timberwolves ont certes réussi à l’emporter grâce à Ayo Dosunmu, pour mener 3-1 contre les Nuggets au premier tour, il faudra que leur parcours en playoffs s’éternise pour espérer retrouver leur arrière All-Star dès cette saison. Reste d’abord à finir le travail face à Denver avant de penser à la suite (San Antonio en demi-finale de conférence ?).

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.