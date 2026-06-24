Cameron Boozer, le nouveau visage des Grizzlies ?

Jaren Jackson Jr. transféré et Ja Morant en nette perte de vitesse, les Grizzlies ont peut-être trouvé leur nouvelle tête d’affiche. Avec le 3e choix de la Draft 2026, Memphis a sélectionné Cameron Boozer, l’un des joueurs les plus complets et les plus prêts à contribuer à court terme de toute la cuvée. Une sélection qui marque une nouvelle étape dans la reconstruction de la franchise, engagée depuis plusieurs mois.

« Je ne sais même pas comment décrire ce que je ressens », a confié Cameron Boozer après sa sélection. « C’est de la joie instantanée. Toute une vie résumée en quelques secondes. Honnêtement, ces cinq minutes paraissent très longues. Je suis surtout reconnaissant. J’arrive dans une organisation qui croit en moi, et c’est quelque chose de très important à mes yeux. Je suis vraiment impatient de découvrir ce que l’avenir me réserve. »

Le joueur le plus prêt de cette Draft ?

Sorti de Duke comme Cooper Flagg et Paolo Banchero, Cameron Boozer a confirmé tout ce qui faisait de lui l’un des prospects les plus attendus de sa génération. Auteur de 22.5 points, 10.2 rebonds, 4.1 passes et 1.4 interception de moyenne, il affichait aussi un très solide 39.1% à 3-points.

Polyvalent, intelligent et capable de peser sur le jeu dans pratiquement tous les secteurs, le meilleur joueur NCAA 2026 est considéré par de nombreux observateurs comme le joueur le plus « NBA-ready » de cette Draft.

À seulement 18 ans, le fils de l’ancien All-Star Carlos Boozer arrive avec un bagage technique particulièrement avancé. Sa capacité à créer pour les autres, à jouer dos au panier ou à s’écarter derrière l’arc devrait rapidement lui permettre de trouver sa place dans le système offensif du coach Tuomas Iisalo. Surtout, son profil complète parfaitement celui des jeunes talents déjà présents dans l’effectif.

«Je joue un basket physique et je pense que c’est un basket qui fait gagner. Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre cette équipe. Ils ont déjà un jeune noyau très intéressant et, je crois, trois choix de Draft cette année. Ça promet d’être très plaisant.»

Un duo prometteur avec Zach Edey

Sur le papier, l’association avec Zach Edey intrigue déjà. Le pivot canadien, toujours en phase de récupération après une nouvelle opération de la cheville gauche au printemps, pourrait former avec Cameron Boozer une raquette particulièrement physique. Là où Edey apporte sa taille et sa présence intérieure, Boozer offre du «spacing», de la création et une vraie lecture du jeu à son poste.

Même si certaines interrogations subsistent sur ses qualités athlétiques et sa mobilité défensive au niveau NBA, Memphis apprécie surtout sa dureté, son leadership et sa maturité. Des qualités qui correspondent parfaitement à la culture que tente de reconstruire le front office. Du «Grit & Grind» revisité.