Ja Morant « espère » encore rester aux Grizzlies

« J’espère bien. » Voilà ce que répond Ja Morant au Commercial Appeal qui lui demande s’il s’imagine avec le maillot des Grizzlies la saison prochaine. « Vous devriez en savoir plus que moi. Internet est juste là. Tout ce que vous me demandez se trouve déjà sur Internet », lâche le meneur.

Sans doute une référence à ses propos de janvier dernier quand, lors de son avant-dernier match joué cette saison, face au Magic à Londres, il avait parlé de « loyauté » envers sa franchise de toujours. « J’ai le logo (des Grizzlies) tatoué sur le dos, donc ça devrait vous donner une indication exacte de l’endroit où je veux être. Ceux qui me connaissent savent que je suis un gars loyal », affichait-il alors.

Malgré ce discours, son équipe a bien tenté de le transférer lors de la dernière « trade deadline ». Mais faute d’offre sérieuse, les Grizzlies ont préféré ne pas aller au bout de leurs intentions. Contrairement à ce qu’ils ont fait quelques jours plus tôt avec l’autre cadre de l’équipe, Jaren Jackson Jr., envoyé dans l’Utah.

« Je n’étais pas fan (de cette décision), mais c’est le business. Comme je lui ai dit, il est professionnel depuis huit ans maintenant, donc il doit continuer à l’être », réagit le meneur de jeu, qui s’exprime en amont de la réception des Clippers la nuit passée.

« J’ai été heureux tout ce temps »

En parallèle à ce transfert, le « manager général » local, Zach Kleiman, a déclaré que l’équipe s’orientait vers une reconstruction plus jeune, en citant les noms de Cedric Coward, Zach Edey, Cam Spencer ou encore Jaylen Wells. Pour autant, Ja Morant croit toujours qu’il peut être heureux à Memphis. « Pourquoi ne le serais-je pas ? J’ai été heureux tout ce temps », prétend-il.

Heureux, mais toujours blessé. Son équipe a assuré qu’il continuait de ressentir une gêne au coude et a annoncé une indisponibilité de deux semaines supplémentaires. « Le plus gros problème, c’est quand je dois déclencher une passe vers le côté opposé avec cette main. En dehors de ça, je sens que je peux composer avec la douleur, mais je dois aussi rester intelligent », lâche-t-il.

Difficile donc de savoir s’il pourra rejouer cette saison. Quant à la suite, Morant pense toujours pouvoir s’inscrire dans l’avenir de son équipe malgré ce virage de la reconstruction. « Je m’intégrerais de la même manière que dans n’importe quelle autre équipe. Simplement avec tout ce que Ja apporte sur la table », termine-t-il en parlant de lui.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.