Ja Morant en reprend pour deux semaines d’infirmerie…

Les semaines filent et le retour de Ja Morant tarde à se dessiner. Voilà maintenant plus d’un mois et demi qu’on ne l’a plus revu sur un parquet, après son étincelle londonienne face au Magic, puis un match contre Atlanta. En cause : une blessure au ligament collatéral ulnaire du coude gauche qui traîne en longueur…

Le staff médical des Grizzlies avait prévu de réexaminer son cas hier, et le communiqué de Memphis publié après son évaluation n’a rien de très rassurant.

Le meneur progresse, mais ressent toujours une gêne au coude, ce qui l’empêche encore de passer à l’étape supérieure. De plus, les dernières radios ont confirmé que sa blessure n’était pas encore complètement guérie.

Et la sentence est tombée : il faudra patienter deux semaines de plus avant une nouvelle évaluation, ce qui renvoie Ja Morant à un possible retour au début de la seconde quinzaine de mars. Il lui resterait alors, au mieux, une quinzaine de matchs pour espérer enfin former le duo attendu avec Ty Jerome, pour la première fois de la saison…

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.