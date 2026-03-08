Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Les Clippers sur le fil, les Bucks se reprennent

Publié le 8/03/2026 à 6:58 Twitter Facebook

NBA – Les Californiens ont dû batailler pour s’imposer à Memphis, quand l’équipe basée à Milwaukee a eu moins de mal pour repousser le Jazz.

kawhi leonard clippersBientôt un bilan équilibré pour les Clippers (31v-32d). Cette nuit, les hommes de Tyronn Lue ont dû s’arracher pour s’imposer sur le parquet des Grizzlies (23v-39d). Une victoire de trois petits points qui s’est dessinée grâce aux 28 unités de Kawhi Leonard et aux 21 points chacun des recrues Darius Garland et Bennedict Mathurin.

Ce dernier a été auteur d’un rebond offensif décisif, et des deux lancers-francs de la gagne, après un tir en fin de possession de « The Klaw » dans le final. Meilleur marqueur de la formation d’en face, Ty Jerome (23 points) a eu une bonne occasion d’envoyer tout le monde en prolongation, mais a manqué la cible. Grâce à ce succès, les Clippers soufflent un peu plus fort dans le cou des Warriors (32v-31d) pour la 8e place.

Encore loin de ces places qualificatives à l’Est, les Bucks (27v-35d) ont assuré le minimum en repoussant une équipe du Jazz (19v-45d) qui ne joue plus rien cette saison. Giannis Antetokounmpo a de nouveau rempli la feuille de marque (27 points, 9 rebonds et 8 passes). Ryan Rollins (13 points, 11 rebonds et 8 passes) et Ousmane Dieng (11 points, 9 passes et 8 rebonds) ont également frôlé le triple-double.

Les hommes de Will Hardy ont terriblement manqué d’adresse (34%), à l’instar de leur élément le plus prolifique en attaque, Keyonte George, qui a fini avec 22 points, mais à seulement 4/17 aux tirs. Après quatre (lourdes) défaites de rang, les Bucks renouent avec le succès et restent à quatre matchs des Hornets, 10e.

Minnesota – Orlando
Atlanta – Philadelphie
Detroit – Brooklyn
Oklahoma City – Golden State

Milwaukee – Utah : 113-99

Milwaukee Bucks / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Giannis Antetokounmpo 27 9/14 0/2 9/15 1 8 9 8 1 4 2 0 23 27 35
Kyle Kuzma 29 6/12 3/5 3/3 1 1 2 5 5 0 0 0 7 18 19
Ryan Rollins 40 5/15 3/9 0/0 1 10 11 8 1 1 4 2 11 13 21
Ousmane Dieng 32 4/8 3/6 0/0 0 8 8 9 1 0 2 0 18 11 22
Myles Turner 18 3/7 1/4 1/2 1 2 3 0 3 0 0 2 10 8 8
Bobby Portis 18 5/8 0/2 2/2 2 2 4 0 1 0 2 1 -6 12 12
A.J. Green 21 2/8 2/8 1/2 0 1 1 1 4 0 0 0 0 7 2
Jericho Sims 30 3/4 0/0 0/2 1 4 5 2 2 2 1 0 -2 6 11
Pete Nance 14 2/5 1/4 0/0 0 4 4 0 0 0 0 0 11 5 6
Gary Trent Jr. 5 1/3 1/3 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 6 3 2
Cam Thomas 6 1/1 1/1 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 3 1
Total 41/85 15/44 16/28 7 41 48 33 20 7 11 5 113
Utah Jazz / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Keyonte George 29 4/17 2/8 12/13 0 2 2 4 0 0 0 0 -15 22 14
Kyle Filipowski 34 4/11 1/5 5/5 3 9 12 6 4 1 2 2 -11 14 26
Cody Williams 37 4/12 1/5 4/4 4 7 11 2 0 2 1 0 -21 13 19
Airious Bailey 30 4/13 1/9 0/0 1 4 5 3 6 2 5 0 -11 9 5
Oscar Tshiebwe 12 3/4 0/0 0/1 1 4 5 1 4 0 0 0 -9 6 10
Brice Sensabaugh 19 6/12 3/6 2/2 0 5 5 2 1 2 0 0 7 17 20
Blake Hinson 23 3/9 2/7 0/0 2 0 2 3 0 0 0 0 3 8 7
Elijah Harkless 16 2/7 1/4 0/0 0 2 2 2 1 0 2 0 5 5 2
Kevin Love 14 1/3 1/3 0/0 1 5 6 0 1 0 1 0 -8 3 6
John Konchar 26 0/2 0/2 2/4 1 2 3 0 2 0 0 1 -10 2 2
Total 31/90 12/49 25/29 13 40 53 23 19 7 11 3 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIN92
ORL119
DET105
BRO107
ATL125
PHI116
MEM120
LAC123
MIL113
UTH99
OKC104
GSW97

Memphis – LA Clippers : 120-123

Memphis Grizzlies / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ty Jerome 25 7/17 2/5 7/8 1 1 2 7 5 3 1 0 -6 23 23
GG Jackson 22 6/12 1/4 1/2 2 5 7 1 1 1 2 1 -7 14 15
Scotty Pippen Jr. 23 4/7 1/3 2/3 1 2 3 3 4 1 2 0 2 11 12
Olivier-Maxence Prosper 22 4/5 3/4 0/0 1 1 2 2 3 0 1 1 -7 11 14
Jaylen Wells 26 2/8 2/8 2/2 0 1 1 1 4 0 1 0 -7 8 3
Taylor Hendricks 26 7/8 3/3 1/1 3 1 4 2 3 2 1 2 5 18 26
Cedric Coward 22 5/13 2/8 3/4 0 7 7 0 2 0 3 1 4 15 11
Cam Spencer 16 4/6 2/4 2/2 3 0 3 4 1 0 0 0 7 12 17
Jahmai Mashack 25 2/5 0/2 0/0 0 1 1 0 4 0 0 0 1 4 2
Walter Clayton Jr. 18 1/5 0/1 0/0 0 2 2 6 1 0 4 0 7 2 2
Javon Small 15 0/1 0/1 2/2 0 2 2 3 1 1 0 1 -14 2 8
Total 42/87 16/43 20/24 11 23 34 29 29 8 15 6 120
LA Clippers / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 28 8/15 0/3 12/14 1 4 5 2 0 1 0 0 12 28 27
Darius Garland 26 8/20 3/8 2/3 1 3 4 6 3 0 3 0 10 21 15
Derrick Jones Jr. 31 7/8 0/0 2/2 3 1 4 1 3 1 0 0 15 16 21
Brook Lopez 12 2/4 0/1 0/1 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 4 2
Kris Dunn 22 0/2 0/1 0/0 1 2 3 3 1 2 3 0 8 0 3
Bennedict Mathurin 35 6/15 0/3 9/9 3 7 10 1 2 1 2 1 -2 21 23
Jordan Miller 33 2/5 0/0 10/12 0 1 1 2 2 0 2 0 0 14 10
Isaiah Jackson 25 6/10 0/0 0/2 5 7 12 0 4 3 2 1 -11 12 20
Kobe Sanders 19 2/2 1/1 2/2 1 1 2 0 4 2 3 0 0 7 8
Nicolas Batum 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 0
TyTy Washington Jr. 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Cam Christie 2 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -1 0 1
Total 41/82 4/17 37/45 16 28 44 15 20 10 15 2 123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIN92
ORL119
DET105
BRO107
ATL125
PHI116
MEM120
LAC123
MIL113
UTH99
OKC104
GSW97

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Content Editor Samuel Hauraix
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Milwaukee Bucks en 1 clic

LA Clippers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes