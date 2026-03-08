Stats & Highlights | Les Clippers sur le fil, les Bucks se reprennent

Bientôt un bilan équilibré pour les Clippers (31v-32d). Cette nuit, les hommes de Tyronn Lue ont dû s’arracher pour s’imposer sur le parquet des Grizzlies (23v-39d). Une victoire de trois petits points qui s’est dessinée grâce aux 28 unités de Kawhi Leonard et aux 21 points chacun des recrues Darius Garland et Bennedict Mathurin.

Ce dernier a été auteur d’un rebond offensif décisif, et des deux lancers-francs de la gagne, après un tir en fin de possession de « The Klaw » dans le final. Meilleur marqueur de la formation d’en face, Ty Jerome (23 points) a eu une bonne occasion d’envoyer tout le monde en prolongation, mais a manqué la cible. Grâce à ce succès, les Clippers soufflent un peu plus fort dans le cou des Warriors (32v-31d) pour la 8e place.

Encore loin de ces places qualificatives à l’Est, les Bucks (27v-35d) ont assuré le minimum en repoussant une équipe du Jazz (19v-45d) qui ne joue plus rien cette saison. Giannis Antetokounmpo a de nouveau rempli la feuille de marque (27 points, 9 rebonds et 8 passes). Ryan Rollins (13 points, 11 rebonds et 8 passes) et Ousmane Dieng (11 points, 9 passes et 8 rebonds) ont également frôlé le triple-double.

Les hommes de Will Hardy ont terriblement manqué d’adresse (34%), à l’instar de leur élément le plus prolifique en attaque, Keyonte George, qui a fini avec 22 points, mais à seulement 4/17 aux tirs. Après quatre (lourdes) défaites de rang, les Bucks renouent avec le succès et restent à quatre matchs des Hornets, 10e.

Milwaukee – Utah : 113-99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIN 92 ORL 119 DET 105 BRO 107 ATL 125 PHI 116 MEM 120 LAC 123 MIL 113 UTH 99 OKC 104 GSW 97

Memphis – LA Clippers : 120-123

