Autoritaire, le Magic stoppe la série des Wolves

Publié le 8/03/2026 à 0:40

Après cinq victoires d’affilée, les Timberwolves ont subi la loi du Magic (119-92), porté par Paolo Banchero et Desmond Bane.

Pour ce match à horaire avancé, deux équipes sur une bonne dynamique se retrouvaient à Minneapolis, et c’est la « moins en forme » des deux, à savoir le Magic, qui a pris le meilleur sur la « plus en forme », autrement dit les Timberwolves.

Même diminué par la sortie sur blessure précoce d’Anthony Black, Orlando ne s’est pas laissé abattre, s’appuyant sur Desmond Bane (30 points) et Paolo Banchero (25 points, 15 rebonds) pour signer une troisième victoire consécutive. Et ainsi ralentir Anthony Edwards (34 points) et Minnesota, qui restaient sur cinq succès d’affilée.

Cette rencontre, d’abord équilibrée pendant un gros quart d’heure, le Magic a notamment su se la faciliter à partir du milieu du second quart-temps. Le moment choisi par les hommes de Jamahl Mosley pour faire passer le score de -7 à +10 en leur faveur, à l’aide de ce 19-2 réussi en six minutes.

Un « run » duquel ne se relèveront jamais vraiment les Timberwolves. L’écart est ainsi resté autour de la dizaine de points, puis un 17-4 l’a carrément placé autour de la vingtaine dans le troisième quart-temps. Un bref sursaut d’orgueil d’Anthony Edwards a refait espérer le public du Target Center à -12, mais face à un collectif floridien si fourni, avec Paolo Banchero et Desmond Bane bien sûr, mais aussi Jalen Suggs, Wendell Carter Jr. ou Tristan Da Silva, le « comeback » ne s’est jamais produit.

Le score final est même salé : +27, symbole de la domination physique et intérieure d’Orlando, contre cette équipe de Minnesota incapable de déployer régulièrement du jeu rapide pour faire oublier ses difficultés sur jeu placé.

À RETENIR

Orlando pousse fort pour retrouver le Top 6. Sur une bonne série, avec ses six victoires en neuf matches depuis le All-Star Break, le Magic (34-28) revient à hauteur des Sixers (34-28) – qui joueront un peu plus tard dans la journée – à la 6e place de la conférence Est. Les Raptors, 5e, ne sont devant que d’un petit match (35-27), alors qu’il faut aussi garder un oeil sur le Heat, 8e et quasiment au même niveau (35-29) que tout ce beau monde. Le sprint final promet déjà d’être intense entre ces quatre équipes.

Minnesota lâché par son attaque. Esseulé, Anthony Edwards a fait tout son possible pour donner un semblant d’espoir aux Timberwolves, notamment en seconde période, mais en ne shootant qu’à 36% de réussite (et 22% à 3-points), la mission était trop compliquée pour les hommes de Chris Finch. Leur deuxième quart-temps était déjà raté, mais le quatrième était encore pire, au moment où ils venaient de signer un 13-5 pour ramener un brin de suspense dans la partie. En vain. À noter l’horrible 1/21 (!) du trio Ayo Dosunmu – Donte DiVincenzo – Jaden McDaniels.

Anthony Black sort sur blessure. Après Franz Wagner, Jonathan Isaac et Jase Richardson, c’est Anthony Black qui rejoint l’infirmerie du Magic. Son match n’aura duré que 2 petites minutes, le temps de cumuler 1 rebond et 1 interception (à 0/2 aux lancers-francs), puis de sortir pour ne plus revenir en jeu de l’après-midi. C’est une contracture au bas du dos qui l’a stoppé net et, même si cela n’a pas empêché Orlando de l’emporter, il faudra maintenant surveiller de près son état de santé.

Minnesota Timberwolves / 92 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 31 8/18 5/9 13/14 1 2 3 2 3 2 0 2 -3 34 32
Julius Randle 26 6/14 1/4 1/2 2 7 9 1 3 2 4 0 -12 14 13
Rudy Gobert 33 6/6 0/0 0/3 2 6 8 0 2 2 2 1 -13 12 18
Jaden McDaniels 29 0/9 0/4 3/4 0 4 4 2 4 3 2 0 -23 3 0
Donte DiVincenzo 29 0/6 0/6 0/0 0 2 2 4 2 1 1 0 -13 0 0
Naz Reid 26 5/10 1/4 2/4 2 6 8 1 4 0 1 0 -12 13 14
Nah'Shon Hyland 23 3/10 1/6 2/2 1 0 1 4 0 0 1 0 -12 9 6
Ayo Dosunmu 20 1/6 1/4 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 -18 3 1
Julian Phillips 5 0/2 0/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 1 -7 2 1
Rocco Zikarsky 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 -7 2 3
Terrence Shannon Jr. 8 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -8 0 0
Jaylen Clark 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -1
Total 30/84 9/40 23/31 8 29 37 17 21 10 12 5 92
Orlando Magic / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Desmond Bane 33 10/17 0/5 10/10 0 3 3 4 4 1 2 0 13 30 29
Paolo Banchero 35 10/18 1/5 4/4 2 13 15 3 3 0 5 0 15 25 30
Jalen Suggs 29 5/13 3/8 1/1 0 4 4 4 3 2 1 1 13 14 16
Wendell Carter Jr. 25 4/5 0/0 2/2 2 4 6 3 2 1 1 1 16 10 19
Anthony Black 2 0/0 0/0 0/2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Tristan Da Silva 31 5/11 1/4 0/0 2 5 7 4 4 2 0 0 24 11 18
Jett Howard 25 3/9 1/2 2/2 1 2 3 0 1 0 0 1 14 9 7
Moritz Wagner 19 1/6 0/3 5/6 1 6 7 3 5 0 2 0 6 7 9
Jevon Carter 19 2/5 2/4 0/2 0 2 2 4 1 0 3 0 14 6 4
Goga Bitadze 4 1/2 0/0 2/2 4 0 4 1 0 0 0 0 5 4 8
Jamal Cain 4 1/3 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 3 2
Noah Penda 14 0/2 0/2 0/0 3 3 6 1 0 1 0 1 8 0 7
Total 42/91 9/34 26/31 15 43 58 28 24 8 14 4 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIN92
ORL119
DET29
BRO17
ATL26
PHI35
MEM
LAC2:00
MIL
UTH2:00
OKC
GSW2:30

