L’improbable exploit : les Nets renversent les Pistons à Detroit !

Privés de Cade Cunningham et de Ausar Thompson, les Pistons ont fait preuve d’une grande suffisance en s’inclinant 107-105 à domicile face aux Nets après avoir mené de 23 points…

Le début de match est équilibré. Les Nets trouvent rapidement des solutions derrière l’arc, notamment grâce à Michael Porter Jr, auteur de deux tirs primés dans les premières minutes. Mais Detroit prend progressivement le contrôle de la rencontre. Profitant des nombreuses pertes de balle de Brooklyn, les Pistons enclenchent un gros passage et infligent un 18-4 à leur adversaire. L’écart grimpe rapidement et, portés par leur adresse extérieure et leur domination au rebond, les locaux virent largement en tête à la pause 62-46, malgré les 13 points de Porter Jr.

Au retour des vestiaires, la situation empire pour Brooklyn. L’avance de Detroit atteint 23 points au début du troisième quart-temps et on semble évidemment se diriger vers une victoire tranquille des Pistons. Pourtant, les Nets commencent à resserrer leur défense. Sans Cunningham, Detroit peine de plus en plus à organiser son attaque et voit son adresse chuter. Brooklyn en profite pour revenir progressivement, limitant les Pistons à 22 points dans le troisième quart-temps afin de réduire l’écart à -11 (84-73) avant la dernière période.

Dans le quatrième quart-temps, Detroit tente de reprendre le large avec un petit run qui repousse l’écart à 17 points, mais Brooklyn refuse d’abdiquer. Les visiteurs accélèrent dans le money-time. Un tir à 3-points de Day’Ron Sharpe ramène les Nets à 95-87 à un peu plus de six minutes de la fin, avant un nouveau panier de Sharpe qui rapproche encore Brooklyn (103-99). Il reste alors trois minutes à jouer.

Duncan Robinson loupe le tir de la gagne

La fin de match bascule alors complètement. Après une faute offensive de Tobias Harris, Ziaire Williams inscrit un tir à 3-points qui ramène les Nets à une longueur. Brooklyn obtient ensuite une nouvelle possession et Williams frappe encore derrière l’arc pour donner l’avantage aux siens. Dans la foulée, Porter Jr. convertit deux lancers-francs pour porter le score à 107-103 à 53 secondes du terme.

Detroit a encore une chance. Duncan Robinson réduit l’écart sur la ligne des lancers, puis les Pistons récupèrent une dernière possession après une violation des 24 secondes de Brooklyn. Mais Duncan Robinson manque le tir à 3-points de la gagne et la tentative au rebond de Jalen Duren échoue également sur le cercle au buzzer.

Menés de 23 points en seconde période, les Nets arrachent finalement une victoire renversante 107-105, mettant fin à leur série de dix défaites consécutives !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Detroit dans le dur. Au-delà de ce revers surprise, c’est la première fois de la saison que les Pistons enchaînent trois défaites de suite. Celle-ci est la plus inattendue et elle confirme que les leaders de la conférence Est ont encore quelques progrès à faire.

– Jalen Duren débordé. Comme face aux Spurs, Jalen Duren s’est fait dominer sous les panneaux, et le problème, c’est qu’il ne fait plus l’effort sur les écrans retard. Certes, il prend 14 rebonds mais il n’a plus le même impact défensif. Et en attaque, il a été beaucoup trop maladroit : 7 sur 19 aux tirs.

– Williams en facteur X. Sous les yeux de ses proches, dont sa mère, Ziaire Williams est le grand bonhomme de la fin de match avec ses 3-points. L’ancien ailier des Grizzlies termine avec 23 points à 5 sur 8 à 3-points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.