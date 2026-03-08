Jalen Johnson mène les Hawks vers une 6e victoire de suite

La 8e place à l’Est de Philadelphie est de plus en plus fragile ! Actuellement neuvième, Atlanta n’a pas manqué l’occasion d’accentuer la pression en allant chercher la victoire aux forceps. La rencontre a été plus disputée que prévue malgré les absences du trio Edgecombe-George-Embiid côté Sixers. Jalen Johnson a ainsi dû s’employer (35 points, 10 rebonds, 7 passes décisives) pour permettre aux siens de remporter un sixième succès de rang, bien aidé par Nickeil Alewander-Walker (24 points, 6 passes décisives), CJ McCollum (17 points, 7 passes décisives) ou encore Dyson Daniels (15 points, 9 rebonds)

Atlanta s’est laissé surprendre en début de match par le réalisme de Philly, auteur d’un 11-4 en fin de premier quart-temps pour créer le premier écart du match (28-38). Le trio Maxey-Grimes-Oubre a réussi à garder le cap en faveur des Sixers jusqu’à la pause malgré la révolte portée par CJ McCollum ,Jalen Johnson et Onyeka Okongwu. Les efforts des locaux ont permis aux Hawks de passer un 11-1 pour revenir à -1 (64-65) avant que les 3-points de Tyrese Maxey et Quentin Grimes ne permettent à Philadelphie de passer la mi-temps au chaud (66-73).

Qu’à cela ne tienne, c’est donc en troisième quart-temps qu’Atlanta a repris le dessus, avec cette fois les relais précieux de Nickeil Alexander-Walker et Dyson Daniels pour accompagner le trio McCollum-Johnson-Okongwu, notamment lorsque les deux paniers à 3-points coup sur coup de NAW ont permis aux locaux d’égaliser à 85-85. Zaccharie Risacher a également eu un bon passage, marqué par une passe décisive, un contre et un lay-up avant de voir Jock Landale faire mouche de loin pour placer Atlanta à +6 à l’approche du quatrième quart-temps (96-90).

Les Sixers ont repris une dernière fois la tête à 10 minutes de la fin via le duo Grimes-Walker (97-98) avant de céder pour de tomber. Il y a eu le 3-points de Zaccharie Risacher, puis ceux de NAW et Jalen Johnson (110-102). Malgré les réponses de Kelly Oubre Jr et Quentin Grimes, ce sont bien les Hawks qui ont eu le dernier mot, Jalen Johnson sifflant la fin du spectacle de deux énormes dunks pour guider Atlanta vers la victoire, 125-116.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les coups de marteau de Jalen Johnson. Le leader des Hawks n’a pas manqué d’afficher la couleur en alignant une claquette dunk et un gros tomar dès les premières minutes du match. Mais on retiendra avant tout ses deux gros dunks qui ont mis Philly au tapis pour de bon dans les derniers instants du match. Deux moments forts venus ponctuer un nouveau match plein de Jalen Johnson, à 12/19 au tir (35 points) pour accompagner ses 10 rebonds et 7 passes décisives.

Tyrese Maxey touché à la main gauche ? Le meneur ne peut pas tout faire tout seul et aura été trop juste sur ce match pour tirer Philly d’affaire. Pour ne rien arranger, Tyrese Maxey a fait un bref passage par les vestiaires en deuxième mi-temps, et a fini le match par une action improbable qui pourrait lui coûter cher. Dans une collision à pleine vitesse avec Adem Bona, Maxey est lourdement tombé au sol, sur sa main gauche. Il est ensuite sorti souffrant, se tenant la main gauche. Autant dire qu’une grosse blessure du meneur à ce stade de la saison serait une véritable catastrophe !

Zaccharie Risacher apporte sa pierre à l’édifice. Les role players ont été nombreux à contribuer à la victoire, et le Français a fait sa part avec 8 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, et 3 interceptions en 22 minutes, avec de bons passages en fin de troisième quart-temps et dans le dernier acte au moment où Atlanta a fini par prendre le dessus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.