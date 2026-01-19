Ja Morant : « Ceux qui me connaissent savent que je suis un gars loyal »

Après le trade de Trae Young, parti par la petite porte d’Atlanta, le cas Ja Morant a alimenté la rubrique des rumeurs ces dernières semaines. Comme Atlanta, Memphis aurait pu dresser le même constat, selon lequel les hommes de Tuomas Iisalo jouent au moins aussi bien sans leur leader depuis le début de la saison.

De retour sur le terrain à Londres pour affronter le Magic, Ja Morant a donc rappelé que la situation était loin d’être aussi simple, mais également à quel point il restait attaché à la franchise qui l’a drafté en 2019.

« J’ai le logo (des Grizzlies) tatoué sur le dos, donc ça devrait vous donner une indication exacte de l’endroit où je veux être. Ceux qui me connaissent savent que je suis un gars loyal », a-t-il lâché après avoir aligné 24 points et 13 passes décisives en 28 minutes, après avoir manqué six matchs en raison d’une blessure au mollet droit.

Le meneur de 26 ans a également confié avoir profité de cette escapade européenne, à Berlin puis à Londres, pour faire le vide, redéfinir ses priorités et se concentrer sur l’essentiel afin de repartir du bon pied.

Le résultat de ce « road trip » d’un nouveau genre aura peut-être servi à lui ouvrir les yeux quant à son potentiel et ce qu’il peut apporter à cette équipe, qui, faut-il le rappeler, évolue sans sa recrue phare Ty Jerome depuis le début de la saison, mais aussi sans Scotty Pippen Jr, Brandon Clarke ou encore Zach Edey.

Un « road trip » européen salutaire ?

« Juste pouvoir jouer à nouveau au basket, c’est vraiment thérapeutique pour moi », a-t-il ajouté. « Je sais de quoi je suis capable quand je suis sur le terrain et j’ai été en mesure de le montrer ce soir. Pouvoir jouer en représentant Memphis est ce qui compte le plus (…) Je me suis bien senti, surtout de pouvoir vivre cette expérience. C’est la première fois que je joue un vrai match à l’étranger. À Londres. J’en avais besoin… »

Même si leurs relations n’ont pas toujours été au beau fixe, Tuomas Iisalo a reconnu l’apport d’un leader qui a enfin rejoué à son vrai niveau, brillant en attaque par ses qualités de finisseur et mettant également en valeur ses coéquipiers par sa qualité de passe. C’est ça, un vrai meneur.

« Son énergie a été contagieuse. Il a fait un boulot excellent en étant un peu le quarterback de l’équipe, en mettant les autres en situation de réussir assez tôt dans le match, en mettant du rythme, en partageant le ballon, ce qui a eu un effet boule de neige sur le reste de l’équipe et a donné un super effort collectif ».

Le voyage des Grizzlies en Europe aurait pu se transformer en fiasco, entre l’embrouille filmée à l’entraînement entre Ja Morant et Vince Williams Jr puis la défaite à Berlin. À l’arrivée, l’épisode londonien a remis tout le monde dans le droit chemin et marquera peut-être un tournant dans la saison chaotique de Memphis.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 18 28:20 40.1 20.8 90.0 0.4 2.8 3.2 7.6 1.9 1.0 3.6 0.2 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.