Mario Hezonja lance son retour en NBA

Il y a encore deux semaines, le retour de Mario Hezonja en NBA était présenté comme un scénario « bien plus probable qu’auparavant ». Le Croate a désormais franchi une étape décisive puisque, selon Chema de Lucas, il a activé sa clause de sortie auprès du Real Madrid. Il avait jusqu’au lundi 20 juillet pour le faire.

Encore engagé avec le club espagnol jusqu’en 2029, Mario Hezonja ne prend sans doute pas cette décision sans avoir obtenu de solides garanties outre-Atlantique. Même si l’identité de sa future équipe reste inconnue, une annonce pourrait ainsi intervenir rapidement…

Drafté en cinquième position par le Magic en 2015, l’ailier de 31 ans a disputé cinq saisons en NBA avec Orlando, les Knicks et les Blazers. Il avait quitté les États-Unis en 2020 avant de se relancer en Europe, d’abord au Panathinaïkos puis à Kazan et au Real Madrid, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs extérieurs du continent.

Pour le libérer, sa prochaine équipe devra participer au paiement de sa clause de sortie, estimée à 850 000 dollars.

Une nouvelle indemnité à venir pour le Real Madrid, qui a en effet déjà récupéré plusieurs millions grâce aux départs de ses joueurs vers la NBA depuis une dizaine d’années.