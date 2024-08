Depuis dix ans, le Real Madrid fait fortune en envoyant ses joueurs en NBA

Après ses Jeux olympiques très réussis, Guerschon Yabusele va donc rejoindre les Sixers. Pour cela, l’intérieur quitte le Real Madrid et ce départ n’est pas gratuit. Le joueur disposait d’une clause de sortie – un « buyout » – de 2.5 millions de dollars.

C’était la somme à payer pour qu’il puisse aller en NBA, en sachant que les franchises américaines ne peuvent verser que jusqu’à 850 000 dollars. Le reste, 1.65 million dans le cas du Français, est donc à la charge du joueur.

Pour le Real Madrid, ce chèque de 2.5 millions de dollars vient s’ajouter à ceux déjà encaissés depuis une décennie dans le cadre de ces départs vers les États-Unis. Le journaliste Marco Pagliariccio a dressé la liste, avec les sommes, depuis dix ans.

6 millions pour Facundo Campazzo en 2020

Cela commence en 2014 donc, avec Nikola Mirotic vers les Bulls. Le club espagnol récupère alors 2.5 millions de dollars. Deux ans plus tard, c’est 3 millions pour valider le départ de Sergio Rodriguez vers les Sixers. En 2018, c’est Luka Doncic qui s’envole vers la NBA et Dallas, en échange de deux millions.

En 2020, c’est une énorme somme qui est demandée pour lâcher Facundo Campazzo à Denver : 6 millions ! Puis 1.3 et 3 millions en 2021, respectivement pour Gabriel Deck (Thunder) et Usman Garuba (Rockets). Enfin, pour conclure cette liste, Guerschon Yabusele cet été.

On sort maintenant les calculatrices et on obtient un total de 20.3 millions de dollars récupérés par le Real Madrid sur dix ans !