C’est fait : Guerschon Yabusele rejoint Joel Embiid aux Sixers !

Après ses superbes Jeux olympiques, Guerschon Yabusele voulait une seconde chance en NBA, et selon The Athletic et ESPN, ce sont les Sixers quin vont lui offrir ! Selon nos confrères, l’ailier-fort français va s’engager pour une saison et un salaire de 2.1 millions de dollars avec la franchise de Philadelphie, et il aurait déjà résolu son problème de clause de sortie avec le Real Madrid. Rappelons que cette clause a été fixée à 2.5 millions de dollars, et que les franchises NBA ne peuvent verser que 850 000 dollars au maximum.

A Philly, Yabusele aura une belle carte à jouer puisque les Sixers n’ont pas remplacé Tobias Harris sur le poste 4, et pour l’instant, ce sont Caleb Martin, Kelly Oubre Jr. ou encore KJ Martin qui devaient débuter à ce poste.

Une vraie opportunité sur le poste 4

« On peut dire que Kelly (Oubre Jr.), Caleb (Martin) et PG (Paul George) sont tous interchangeables du poste 2 à 4 », avait répondu Nick Nurse le mois dernier. « Personnellement, je pense qu’il y a des ailiers sur le terrain, et c’est comme ça que je vois les choses. »

On imagine que le Français a eu des garanties sur son rôle et son temps de jeu puisqu’il avait prévenu, en janvier, qu’il ne quitterait pas le Real pour s’asseoir au bout du banc en NBA. « Je ne veux plus vivre des saisons à attendre de savoir si je vais jouer, comme quand j’étais à Boston ou en Chine », avait-il annoncé. « J’ai envie de retourner en NBA, mais je joue pour la meilleure équipe d’Europe et je gagne des titres. Pourquoi quitter ça pour cirer un banc là-bas ? C’est peut-être ce que font les jeunes aujourd’hui, moi j’ai déjà donné. Cet été, les Bleus vont arriver directement après la fin de saison donc je ne vais pas attendre la NBA. J’attends les Jeux. »

Intersaison des Sixers

Arrivées : Andre Drummond (Bulls), Paul George (Clippers), Eric Gordon (Suns), Caleb Martin (Heat), Reggie Jackson, Guerschon Yabusele (Real Madrid)

Prolongations : Kelly Oubre Jr., Kyle Lowry, Tyrese Maxey

Départs : Nicolas Batum (Clippers), Tobias Harris (Pistons), Mo Bamba (Clippers), De’Anthony Melton (Warriors), Buddy Hield (Warriors), Paul Reed, Cameron Payne (Knicks)